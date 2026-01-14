Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO

Bất ngờ thú vị

Hoàng Lê
Hoàng Lê
14/01/2026 00:00 GMT+7

Nhiều bất ngờ thú vị ở vòng loại khu vực phía bắc lẫn vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra hôm qua 13.1 tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

NHIỀU BÀN THẮNG ĐẸP

Điểm nhấn của vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra hôm qua trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng là những bàn thắng đẹp, ngẫu hứng được ghi bằng đôi chân của các cầu thủ sinh viên. Ở nhóm 9, đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) giành chiến thắng 2-0 trước đội Trường CĐ Giao thông vận tải. Trong đó bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Nhật Khôi tuyệt đẹp. Từ vị trí đá phạt chếch bên cánh phải đội Trường CĐ Giao thông vận tải, Nhật Khôi tung cú sút đưa bóng bay theo hình cầu vồng và có độ xoáy cao khiến thủ môn đội Trường CĐ Giao thông vận tải có phần bất ngờ và không thể cản phá. Ngoài việc giành trọn 3 điểm trước đối thủ "cứng cựa" đội Trường CĐ Giao thông vận tải, đội Trường ĐH Bách khoa còn để lại dấu ấn với lối chơi chặt chẽ, kiểm soát bóng tốt và triển khai tấn công linh hoạt. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Tuấn hướng đến trận đấu then chốt với đội Trường ĐH Công thương TP.HCM nhằm hoàn tất mục tiêu giành vé đấu vòng play-off tranh suất tham dự VCK TNSV THACO cup 2026.

Trận đấu mở màn nhóm 8 giữa đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 với đội Trường ĐH Đà Lạt tạo bất ngờ lớn trong những phút bù giờ. Trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa 1-1 khi bước vào phút bù giờ thứ 2 nhưng Hoàng Phúc rồi Minh Thuận ghi 2 bàn thắng chớp nhoáng chỉ trong 1 phút giúp đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 vượt dẫn 3-1. Vùng lên mạnh mẽ, đội Trường ĐH Đà Lạt có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 nhưng ngậm ngùi nhận thất bại. Ở trận đấu còn lại của nhóm 8, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với lực lượng nhỉnh hơn đã hoàn tất mục tiêu giành 3 điểm trước đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân. Công Bảo và Long Vũ là 2 gương mặt lập công cho đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, giúp đội bóng này chiếm giữ ngôi đầu nhóm 8.

Bất ngờ thú vị- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM (phải) có chiến thắng quan trọng ở nhóm 9

ẢNH: ĐỘC LẬP

BẤT NGỜ KHU VỰC PHÍA BẮC

Bất ngờ lớn xảy ra ở lượt trận đầu nhóm B vòng loại khu vực phía bắc diễn ra trên sân Trường ĐH Thủy lợi khi đội Trường CĐ FPT Polytechnic dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Hữu Đông Triều đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Chạm trán đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội được đánh giá cao hơn và là thế lực hàng đầu của bóng đá sinh viên thủ đô nhưng đội Trường CĐ FPT Polytechnic đã gây sốc khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2. Đội bóng của HLV Đông Triều tạo ấn tượng đặc biệt khi dẫn trước đối thủ đến 3 bàn. Chịu sức ép rất lớn từ đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, bị thu hẹp cách biệt còn 1 bàn (2-3) nhưng các học trò HLV Đông Triều xuất sắc bảo vệ thành quả. Giành 3 điểm quý giá trước đối thủ cạnh tranh số 1 ở nhóm B, cánh cửa giành quyền tham dự VCK rộng mở với đội Trường CĐ FPT Polytechnic.

Ở trận còn lại nhóm B, đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á giải mã thành công ẩn số đội Học viện Ngân hàng bằng chiến thắng 5-2. Kết quả này giúp đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á tạm dẫn đầu nhóm B, còn đội Trường CĐ FPT Polytechnic xếp nhì.

Lịch thi đấu ngày 14.1:

Khu vực phía bắc (sân Trường ĐH Thủy lợi)

Nhóm C:

- Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - Trường ĐH Phương Đông (9 giờ)

- ĐH Kinh tế quốc dân - Trường ĐH Hàng hải VN (14 giờ)

Khu vực TP.HCM (Sân Tao Đàn):

Nhóm 1:

- Học viện Hàng không VN - Trường ĐH Tôn Đức Thắng (7 giờ 45)

- Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (9 giờ 45)

Nhóm 2:

- Trường ĐH Quốc tế Miền Đông - Trường ĐH Văn Hiến (14 giờ)

- Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn - Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (16 giờ)

