Bắt nguyên cán bộ giải phóng mặt bằng lừa 'chạy' sổ đỏ

Ngày 17.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ giải phóng mặt bằng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7.2024, Phạm Công Sơn Bách khi đó là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP.Hải Dương cũ (nay đã sáp nhập vào TP.Hải Phòng) dù không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bách giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở với chi phí 180 triệu đồng.

Tin tưởng lời hứa của Bách, bị hại đã giao toàn bộ số tiền trên để nhờ làm thủ tục chuyển đổi đất.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13.5.2026, Công an TP.Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Sơn Bách.

Đến ngày 15.5, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can để phục vụ điều tra đối với Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ giải phóng mặt bằng.

Hiện vụ án "chạy" chuyển đổi đất do nguyên cán bộ giải phóng mặt bằng tham gia đang được Công an TP.Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.