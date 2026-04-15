Bắt nhóm nghi phạm khống chế người đi đường, thực hiện nhiều vụ cướp tài sản

Ngày 15.4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm nghi phạm thực hiện nhiều vụ cướp tài sản tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Đ.M.N.K (15 tuổi, ở xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Công Thành (18 tuổi), N.H.B và L.N.N (cùng 16 tuổi, ở xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Nhóm nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp tài sản ở An Giang và Đồng Tháp bị tạm giữ hình sự TIẾN TẦM

Trước đó, sáng 12.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận tin báo từ Công an xã Long Điền về vụ cướp tài sản, nghi có sử dụng hung khí nguy hiểm, xảy ra trên quốc lộ 80B, đoạn thuộc ấp Long Bình, xã Long Điền.

Theo tin báo, khoảng 2 giờ 30 ngày 12.4, anh P.V.T (42 tuổi, ở xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy từ tỉnh Tây Ninh về nhà người thân ở xã Long Điền (An Giang) để dự đám tang. Khi đi đến khu vực ấp Long Bình, xã Long Điền thì có 4 người lạ mặt, đeo khẩu trang đi trên 2 xe máy vượt lên chặn đầu xe, dùng hung khí đe dọa để cướp xe máy và điện thoại di động của anh T.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tổ chức dựng lại hiện trường vụ cướp tài sản ở xã Long Điền, tỉnh An Giang xảy ra sáng 12.4 TIẾN TÂM

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Long Điền khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi phạm nêu trên; đồng thời thu giữ các hung khí cùng 1 xe máy là tang vật của vụ cướp và 2 xe máy mà nhóm này dùng làm phương tiện gây án.

Bước đầu, cả nhóm khai nhận khoảng 0 giờ 30 ngày 12.4 đã tụ tập tại nhà N.H.B (thuộc ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) để bàn bạc với nhau dùng hung khí đi cướp tài sản người đi đường bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khi đi, nhóm này mang theo 1 dao bấm, 1 cây dao tự chế, chở nhau trên 2 xe máy đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo khoác dài tay trùm đầu và thống nhất chỉ thực hiện cướp ở những đoạn đường vắng, không có người qua lại.

Phát hiện anh P.V.T chạy xe một mình, cả nhóm chặn đầu xe, dùng dao khống chế, đe dọa để cướp điện thoại di động và xe máy của nạn nhân. Sau đó, cả nhóm về nhà của B. ngủ và đến sáng 12.4 thì bị công an bắt giữ.

Ngoài thực hiện vụ cướp nêu trên, nhóm của B. còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ các vụ cướp tài sản khác mà nhóm này đã thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.