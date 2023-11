Bắt nóng 2 nghi phạm cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong tại Đà Nẵng

Chiều 22.11, Công an TP.Đà Nẵng xác nhận đã bắt được 2 nghi phạm cướp ngân hàng tại một phòng giao dịch trên đường Ngũ Hành Sơn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, tại phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng trên đường Ngũ Hành Sơn xuất hiện 2 nghi phạm.



2 nghi phạm đã dùng hung khí tấn công bảo vệ để cướp ngân hàng, đồng thời mang theo túi xách chứa tiền bỏ trốn.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng NGUYỄN TÚ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương huy động lực lượng phối hợp, nhanh chóng truy xét và bắt được 2 nghi phạm nam chỉ sau 1 giờ gây án.

Đâm bảo vệ tử vong

Theo Công an TP.Đà Nẵng, hai nghi phạm là Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Cường và Trí đã dùng súng đe dọa bảo vệ ngân hàng, khi nghe còi báo động thì bỏ chạy và đâm vào lưng nhân viên bảo vệ ngân hàng là ông Trần Minh Thành (50 tuổi, ngụ tổ 13, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Ông Thành được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tháng 4.2023 tại một phòng giao dịch của ngân hàng trên đường Đống Đa (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cũng đã xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Nghi phạm cướp gần 700 triệu đồng tiền mặt, sau đó đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Vừa qua TAND TP.Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội cướp tài sản.

Ngoài ra, Công an TP.Đà Nẵng cũng vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Hàn Quốc, trốn truy nã sang TP.Đà Nẵng.

Hiện vụ cướp ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đang được mở rộng điều tra.