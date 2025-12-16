‘Bất quá tam’ của đội tuyển nữ Việt Nam trước Philippines

An toàn đặt lên hàng đầu

Nhiều người lý giải 2 thất bại của đội tuyển nữ VN trước Philippines tại SEA Games 32 (1-2) và vòng bảng SEA Games 33 (0-1) rằng các học trò của HLV Mai Đức Chung có phần "kỵ rơ", nên đã không thể hiện được mình. Sự "kỵ rơ" này đến từ cách chơi khác nhau của 2 đội mà VN chưa thể khắc chế được đội bóng có quá nhiều cầu thủ nhập tịch. Nếu chúng ta chơi bóng ngắn, sử dụng kỹ thuật khéo léo và sự xoay trở nhanh nhẹn để kiểm soát trận đấu thì Philippines lại chuyền dài vượt tuyến, dùng sức mạnh để tranh chấp và khai thác tối đa bóng bổng. Chính cách chơi nhồi bóng dài liên tục để phá sức đó khiến VN nhiều lúc bị "hụt hơi" vào giờ chót.

Đội tuyển nữ VN tự tin sẽ bảo vệ thành công HCV SEA Games ảnh: Khả Hòa

Theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ VN đã thiếu sự tập trung vào thời điểm mấu chốt nên để đối thủ có cơ hội ghi bàn. Việc đẩy cao đội hình tấn công, muốn tìm bàn thắng để giải quyết trận đấu đã khiến hàng phòng ngự thiếu người. Vì thế, ở trận chung kết vào ngày mai, sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu, không cho Philippines có cơ hội ghi bàn.

HLV Mai Đức Chung nói: "Thái Lan dẫn bàn trước nhưng cũng bị Philippines gây sức ép giờ chót dẫn đến sơ hở, nên bị gỡ hòa những phút cuối. Vì thế, tôi sẽ yêu cầu hàng thủ luôn cảnh giác, chơi áp sát, phá bóng dứt khoát, hạn chế phạm lỗi. Còn các tiền vệ trung tâm phải đánh chặn quyết liệt từ xa, bịt các khoảng trống, không để cho đối thủ từ tuyến 2 băng lên dứt điểm".

Đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games, sẽ nghiên cứu kỹ dù đối thủ là Thái Lan hay Philippines

Điểm yếu của Philippines

Dù có nhiều điểm mạnh nhưng đội tuyển nữ Philippines không phải không có những điểm yếu. Đó chính là hàng thủ giăng ngang và các cầu thủ đá cánh hay để xảy ra lỗi vị trí. Ở trận bán kết với Thái Lan, có rất nhiều lần hàng thủ to cao của Philippines bị đội chủ nhà khai thác bằng nhiều đường chuyền chọc khe và xẻ nách, khiến thủ môn phải lao ra can thiệp. Hoặc 2 cánh khi dâng lên đều để hở sườn, tạo nhiều khoảng trống. Ở trận vòng bảng gặp VN cũng vậy, các hậu vệ và tiền vệ Philippines thường để lộ ra không gian thoáng cho chúng ta khai thác, đánh vào sau lưng trung vệ đội trưởng Long Hami Mariah.

HLV Mai Đức Chung nhìn nhận: "Trận chung kết sẽ là một trận đấu khó khi chúng ta cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ: vừa khóa được lối đá của đối phương vừa phải triển khai tốt nhất sức mạnh vốn có của mình. Chúng ta phải kiên trì và tự tin trong từng pha bóng, phải kiên nhẫn với từng thời cơ và chắt chiu khai thác thật tốt các cơ hội. Tôi hy vọng quá tam ba bận, chúng ta sẽ vùng lên mạnh mẽ, không để vuột cơ hội một cách đáng tiếc lần nữa. Nhất định VN sẽ bảo vệ thành công HCV SEA Games".