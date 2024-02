Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng

Ngày 22.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Thị Mỹ Nga (48 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý Thị Mỹ Nga khi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản C,T.V

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Nga đứng ra làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng rồi vận động, kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn TP.Sóc Trăng tham gia. Quá trình chơi hụi, Nga tạo được lòng tin nên nhiều hụi viên mất cảnh giác, không trực tiếp đi khui hụi, chơi hụi mà không biết hụi viên cùng dây hụi...

Lợi dụng lòng tin của các hụi viên, Nga thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Gần đây, Nga tuyên bố vỡ hụi.

Từ tin tố giác của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nga để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, kêu gọi ai là nạn nhân của Nga thì chủ động đến cơ quan công an trình báo.