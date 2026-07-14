Bắt ‘tú ông’ điều hành đường dây môi giới mại dâm với 180 ‘trai bao’

Chiều 14.7, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây cung cấp, môi giới hoạt động mại dâm đồng tính nam, bắt giữ Vũ Quang Huy (37 tuổi, trú TP.HCM), Âu Dương Lễ (43 tuổi, trú TP.HCM; Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay) và một người khác để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Theo Công an Hà Nội, đường dây này có khoảng 180 nam giới hoạt động bán dâm đồng tính, gồm cả người Việt Nam và nước ngoài, phục vụ cả khách hàng trong nước và ngoài nước với phương thức tinh vi, hoạt động dưới dạng kết nối "đi tour" lưu động khi có yêu cầu từ khách mua dâm.

Vũ Quang Huy (trái) thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an Hà Nội xác định Huy là chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp vận hành đường dây này qua mạng, còn Lễ là người thiết kế, lập trình trang web để hoạt động môi giới mại dâm.

Các trang web này đăng tải danh sách nam giới dưới danh nghĩa "model", mỗi cá nhân có trang thông tin riêng, trong đó thể hiện hình ảnh chân dung, hình ảnh toàn thân, tư thế tạo dáng, đặc điểm ngoại hình (chiều cao, cân nặng, hình thể…) mang tính gợi dục, khoe thân và kèm theo mô tả ngắn về bản thân, khu vực bán dâm.

Ngày 8.7 vừa qua, Công an Hà Nội kiểm tra khách sạn Hotel Hoàng Tử tại P.Mỹ Đình (Hà Nội) phát hiện tại phòng 402 có cặp nam giới đang mua bán dâm đồng tính.

Người mua dâm khai nhận đã lên trang web và liên hệ, thống nhất mua dâm đồng tính nam với giá 1,5 triệu đồng. Sau khi đặt cọc, Huy điều người đến bán dâm thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Làm việc với cảnh sát, Huy khai nhận dùng tài khoản Zalo "Mr.Gon" để điều hành, thỏa thuận giá cả. Nếu khách chọn được người bán dâm, Huy yêu cầu đặt cọc một phần qua tài khoản ngân hàng, số còn lại thanh toán cho người bán dâm. Sau khi nhận cọc, Huy điều người bán dâm đến địa điểm theo yêu cầu của khách.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định Huy đã vận hành đường dây này từ đầu năm 2023 đến nay, thu lời bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Đường dây này sử dụng 6 trang web để môi giới mại dâm. Trong đó, Huy khai đặt hàng Âu Dương Lễ thiết kế, lập trình 5 trang web, trả công cho Lễ 5 triệu đồng/trang.