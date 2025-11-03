Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
03/11/2025 13:35 GMT+7

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa đã bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là các ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính và Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sáng 3.11, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng, đồng thời kiện toàn công tác nhân sự đối với UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 1.

Ông Cao Văn Cường, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu các ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; và ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thời gian qua chỉ có 2 người là ông Mai Xuân Liêm và Đầu Thanh Tùng. Trước đó, các ông Lê Đức Giang và Nguyễn Văn Thi đều là phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về các sai phạm trong quá trình công tác.

HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa đối với các ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công thương; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

Bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 2.

Ông Lê Quang Hùng, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: PHÚC NGƯ

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã quyết nghị một số nội dung quan trọng khác, như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý (đợt 2); quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối...

