Bẫy lừa tinh vi 'quỹ từ thiện nghìn tỉ': Không tin lời hứa lợi nhuận khủng từ tiền ảo

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM xác định có khoảng 605 bị hại đã sập bẫy trong các chương trình tương trợ giáo dục, du lịch, mua nhà, xe ô tô…. với tổng giá trị các hợp đồng bị chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng; cùng hàng ngàn người tham gia mua tiền ảo trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thành Nhân giới thiệu về Công ty TNHH Word Of Life VN Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân, được xác định là chủ mưu cầm đầu đường dây, cùng 4 đồng phạm. Do Nhân đã bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài nên đến nay Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã.

L ÔI KÉO, GIĂNG BẪY ĐA CẤP

Trong vụ án lừa đảo theo mô hình đa cấp tinh vi này, Nguyễn Thành Nhân đóng vai trò "giáo chủ" đứng từ xa điều khiển một hệ thống đồng phạm đắc lực và vô cùng chặt chẽ.

Tự xưng là mục sư, từ đầu năm 2023, bị can Nhân lợi dụng vỏ bọc tôn giáo và mối quan hệ quen biết để cùng Lê Thị Thu Giây (39 tuổi, ở P.Hòa Hưng, TP.HCM) và nhiều trưởng nhóm khác rầm rộ triển khai chiến dịch quảng bá tổ chức WOL tại VN.

Để tạo vỏ bọc lừa đảo, Nhân đứng tên thành lập Công ty TNHH Word Of Life VN, đặt trụ sở trong một khu đô thị sang trọng ở P.Hiệp Bình. Trên giấy tờ, công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh mua bán thiết bị, máy móc và được quảng bá là "doanh nghiệp xã hội" và toàn bộ lợi nhuận sẽ quay lại phục vụ hoạt động xã hội. Thực tế, đây là trung tâm điều hành các buổi hội thảo rầm rộ, nơi nhóm lừa đảo liên tục nhồi sọ nạn nhân bằng những bài diễn thuyết về "thoát nghèo, phát tài và phước lành tôn giáo".

Trong quá trình triển khai các chương trình tương trợ nói trên, Nhân và đồng phạm tuyên bố nguồn tài chính để chi trả lãi cho các gói quỹ khởi nghiệp, hợp đồng tương trợ… là từ nguồn quỹ từ thiện do chính phủ Mỹ giao cho Nhân quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, Nhân hoàn toàn không được giao quản lý bất kỳ nguồn quỹ nào, cũng như không có bất kỳ khoản tài chính nào từ các dự án đầu tư bên ngoài. Các đối tượng sử dụng chi phí "mua" quyền đầu tư (tiền đăng ký làm thành viên, quỹ khởi nghiệp, hợp đồng tương trợ) của những thành viên tham gia sau để chi trả cho những người vào trước, nhằm tạo niềm tin.

Không dừng lại ở lừa đảo bằng các gói tương trợ truyền thống, giữa năm 2024, Nhân chỉ đạo đồng bọn thuê chuyên viên lập trình nền tảng WOLBANK và tạo ra đồng token mang tên WOL để bành trướng sang lĩnh vực tiền mã hóa (blockchain). Theo cơ quan điều tra, những người này biết rõ đây là tiền ảo chưa được pháp luật VN công nhận là tài sản hay sử dụng làm phương tiện thanh toán nhưng vì lợi ích vật chất đã bất chấp tiếp tay, tạo ra tiền ảo để nhóm lừa đảo vét sạch tài sản của rất nhiều nhà đầu tư.

M Ô HÌNH ĐA CẤP BIẾN TƯỚNG

Từ điển hình vụ án của Nguyễn Thành Nhân và đồng phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết thời gian qua mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo vẫn không ngừng biến tướng. Đằng sau những lời hứa hẹn "lợi nhuận khủng", "đầu tư một vốn bốn lời" là cái bẫy khiến nạn nhân mất trắng tài sản. Lợi dụng sự thiếu hụt kiến thức tài chính của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu dựng lên hàng loạt mô hình kinh doanh trá hình.

Theo đó, hầu hết các hệ thống lừa đảo này đều vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng tinh vi, thu hút, phát triển mạng lưới nhà đầu tư tham gia thông qua các sàn giao dịch đồng tiền ảo. Kẻ lừa đảo cam kết mức lợi nhuận cố định siêu cao, đồng thời chiết khấu hoa hồng hấp dẫn cho những ai lôi kéo được thành viên mới.

Khi đã huy động được dòng tiền đủ lớn từ mạng lưới nạn nhân, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp trực tiếp vào giá nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, hoặc nghiêm trọng hơn là đánh sập hệ thống để tẩu tán toàn bộ số tiền. Những dấu hiệu rõ rệt về các hoạt động lôi kéo, phát triển hệ thống theo mô hình đa cấp như vậy đang tiềm ẩn rủi ro cực lớn cho sự an toàn tài chính của người dân.

Cơ quan điều tra nhận định không có bất kỳ hoạt động kinh doanh hay đầu tư chân chính nào mang lại mức lợi nhuận cao bất thường như vậy. Vì vậy Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao bất thường, không nên tin vào những lời quảng cáo tăng giá gấp nhiều lần, không vay mượn hoặc huy động tiền từ người thân để đầu tư khi chưa xác minh rõ tính pháp lý, nguồn vốn và hoạt động thực tế của dự án. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ chứng cứ giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất.

Đồng thời, các tổ chức và cá nhân tuyệt đối không được quảng cáo, môi giới, hay tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng tội phạm lừa đảo qua mạng đẩy mạnh hoạt động thông qua hình thức đầu tư tiền ảo, thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Phải tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo sàn đầu tư chính thống. Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư, người dân nên đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.