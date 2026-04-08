Bayern Munich hạ đẹp Real Madrid nhờ khoảnh khắc 'thảm họa' của Vinicius, Arsenal thắng phút 90+1

Vinicius mất bóng, khiến Real Madrid thua 2 bàn

Màn chạm trán giữa Real Madrid và Bayern Munich được xem là “chung kết sớm” của Champions League 2025 - 2026. Để gặp nhau ở vòng tứ kết, hai đội đều có những chiến thắng đầy thuyết phục ở vòng 16 đội. Với Real Madrid, họ thi đấu áp đảo đội bóng mạnh của Anh là Man City sau 2 lượt đấu, thắng đến 5-1. Trong khi đó, Bayern Munich cũng chơi thăng hoa, đánh bại Atalanta 10-2.

Đúng với sự chờ đợi của CĐV, Real Madrid cùng Bayern Munich mang đến hiệp 1 đầy tốc độ với nhiều pha bóng hấp dẫn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, liên tục tấn công và sút đến 18 lần chỉ trong 45 phút đầu tiên. Trong thế trận này, chủ nhà Real Madrid là những người sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn với 10 lần dứt điểm, trong đó có 1 nửa số cú sút bóng đi trúng đích. Dù vậy, Manuel Neuer vẫn chứng minh đẳng cấp với liên tiếp các pha cản phá, giúp Bayern Munich bảo toàn mảnh lưới.

Vinicius (7) gặp quá nhiều khó khăn khi đụng độ Bayern Munich ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng tỏ ra đầy nguy hiểm mỗi khi phản công nhanh. Phút 41, Serge Gnabry tận dụng triệt để sai lầm để mất bóng của Vinicius phía Real Madrid, chọc khe tinh tế để Luis Díaz sút bóng, mở tỷ số cho Bayern Munich. Đáng chú ý, tình huống này cũng gây ra tranh cãi dữ dội khi các cầu thủ Real Madrid cho rằng cầu thủ Bayern Munich đã để bóng chạm tay trước khi Luis Díaz ghi bàn. Nhưng dù các cầu thủ Real Madrid phản ứng quyết liệt, trọng tài Oliver không thay đổi quyết định và VAR cũng không vào cuộc.

Tuy nhiên, ngày thi đấu thảm họa của Vinicius vẫn chưa dừng lại ở đó. Chỉ mất 22 giây khi hiệp 2 bắt đầu, cầu thủ người Brazil tiếp tục chuyền bóng lỗi ở giữa sân, giúp Bayern Munich có bóng để phản công nhanh và ghi bàn. Cầu thủ giúp “Hùm xám” nhân đôi cách biệt là Harry Kane với cú đặt lòng đẳng cấp sát rìa vòng cấm.

Sau 2 bàn thua liên tiếp, Real Madrid vẫn bị Bayern Munich chơi ép sân. Dù vậy, giữa thế trận này, phút 61 họ bất ngờ có cơ hội ăn bàn khi hàng thủ Bayern Munich mắc sai lầm. Vinicius là cầu thủ được trao cơ hội nhưng anh một lần nữa khiến CĐV chủ nhà lắc đầu ngao ngán khi dứt điểm ra ngoài dù đã đi bóng vượt qua cả thủ thành Manuel Neuer.

Harry Kane (số 9) chứng minh đẳng cấp với bàn thắng vào lưới Real Madrid ẢNH: REUTERS

Phải đến 20 phút cuối trận, Real Madrid mới bắt đầu lấy lại thế trận, có nhiều tình huống ăn bàn hơn. Phút 74, Kylian Mbappe đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Trent Alexander-Arnold, rút ngắn tỷ số trận đấu. Dù vậy, đây là tất cả những gì “Kền kền trắng” làm được ở trận này, phải thua trận 1-2.

Đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu, Bayern Munich nắm lợi thế lớn trước trận lượt về, diễn ra ngày 16.4 tại nước Đức. Trong khi đó, Real Madrid chắc chắn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Kai Havertz giúp Arsenal có lợi thế trước trận lượt về ẢNH: REUTERS

Trên sân José Alvalade (Bồ Đào Nha), Arsenal chạm trán Sporting Lisbon. Xét về thực lực, “Pháo thủ” được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà. Dù vậy, sau 90 phút, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trước Sporting Lisbon. Thậm chí, trong hiệp 1, nếu không có tài năng của thủ thành David Raya, lưới của Arsenal đã có thể đã rung lên. Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đến phút 90+1, Kai Havertz bất ngờ ghi bàn, giúp Arsenal có thắng lợi kịch tính 1-0.