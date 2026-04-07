Thể thao Bóng đá Quốc tế

Madam Pang bỗng dưng ví đội tuyển Thái Lan ‘như miếng thịt bò thơm ngon’

Giang Lao
07/04/2026 10:38 GMT+7

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook, Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch FAT, viết dòng trạng thái đầy phấn khích khi cho rằng 'đội tuyển Thái Lan như miếng thịt bò thơm ngon', vì đang nhận nhiều lời mời đấu giao hữu.

Madam Pang hào hứng, hứa tăng sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2027

Ngày 7.4, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang xác nhận, đội tuyển Thái Lan đã liên tiếp nhận các lời mời đấu giao hữu ở FIFA Days tháng 6 từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Tajikistan.

Madam Pang rất phấn khích sau khi đội tuyển Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027

"Đội tuyển Thái Lan quả nhiên như một món thịt bò thơm ngon! Cả hai liên đoàn Trung Quốc và Tajikistan đều đã chính thức gửi thư mời đấu giao hữu. Hãy cùng hâm nóng bầu không khí FIFA Days tháng 6 này, sau khi chúng ta đã giành vé tham dự Asian Cup 2027!", Madam Pang viết đầy phấn khích trên tài khoản mạng xã hội Facebook.

Cả hai đội tuyển Trung Quốc và Tajikistan đều giành vé dự Asian Cup 2027 như đội tuyển Thái Lan, cùng các đại diện khu vực Đông Nam Á khác như đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Singapore.

Đội tuyển Thái Lan hiện có thứ hạng xếp cao hơn đội Trung Quốc trên bảng xếp hạng FIFA tháng tư, lần lượt là vị trí 93 và 94. Và hiện nằm cùng nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027 như đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới), tương tự là Tajikistan (hạng 103). Trong khi Indonesia (122) và Singapore (147) ở nhóm hạt giống số 4.

Việc đội tuyển Trung Quốc sớm xúc tiến mời đội tuyển Thái Lan đấu giao hữu ở FIFA Days tháng 6, là do hầu hết các đội tuyển hàng đầu khác ở châu Á đều đến Mỹ, Mexico và Canada để chuẩn bị cho quá trình thi đấu tại World Cup. Ngoài ra, đội Trung Quốc cũng có ý định "phân định" lại vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, sau khi bất ngờ bị đội Thái Lan qua mặt lần đầu tiên sau rất nhiều năm trở lại đây.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) trong trận thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025. 2 đội đều giành vé dự VCK Asian Cup 2027

Gần đây, phía Tajikistan sau khi bị rớt khỏi tốp 100 thế giới, vì bị đội tuyển Việt Nam soán ngôi, cũng chính thức gửi lời mời đấu giao hữu với đội tuyển Thái Lan, để hy vọng cải thiện lại vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. 

Đội tuyển Tajikistan nỗ lực giữ vị trí hiện nay hoặc cần cải thiện, vì khả năng họ bị tụt hạng sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 4 khi đội tuyển Kyrgyzstan (hạng 107) có thể soán ngôi.

Mặc dù đã được Madam Pang, Chủ tịch FAT, xác nhận các lời mời đấu giao hữu từ phía hai đội tuyển Trung Quốc và Tajikistan, nhưng lịch đấu cụ thể của đội tuyển Thái Lan ở FIFA Days tháng 6 vẫn chưa chốt. 

Lý do vì FAT cần thảo luận về tính phù hợp của lịch thi đấu với HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Anthony Hudson, trước khi đưa ra thông báo chính thức.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có khả năng không thi đấu ở lịch FIFA Days tháng 6. HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện của mình, có lẽ đang tính toán việc tập trung đội tuyển hoặc đi tập huấn nước ngoài, kết hợp thi đấu giao hữu một cách phù hợp, để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup (thi đấu từ tháng 7 đến tháng 8). Sau đó là giải FIFA ASEAN Cup (diễn ra tháng 9 và 10).

Tin liên quan

Vì sao tranh cãi Ronaldo đã ghi 967 bàn hay ‘mới chỉ’ 961 bàn, Messi có đuổi kịp?

Trang thống kê Sofascore vừa bất ngờ gây sốc, xóa bỏ 6 bàn thắng của Ronaldo ghi tại giải Arab Club Champions Cup năm 2023, vì cho rằng FIFA không công nhận giải đấu này. Qua đó, danh thủ Bồ Đào Nha chỉ còn hơn Messi 58 bàn.

Messi và Ronaldo: Cuộc đua 1.000 bàn thắng trước World Cup

‘Đội tuyển Malaysia hãy ngừng mua cầu thủ từ nước ngoài sau bê bối nhập tịch chấn động’

Khám phá thêm chủ đề

Madam Pang Kim Sang-sik AFF Cup Đội tuyển thái lan đội tuyển Việt Nam
