Bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường, kèm dòng chữ 'không có điều kiện nuôi'

Sáng 8.11, lãnh đạo UBND xã Đồng Lê (Quảng Trị) cho biết địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm thân nhân cho một bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 7.11, một chiến sĩ tại trạm thông tin quân sự đóng ở thôn Đồng Tiến, xã Đồng Lê phát hiện chiếc giỏ nhựa màu đỏ đặt bên vệ đường, gần khu vực trạm. Kiểm tra bên trong, người này phát hiện một bé trai còn rất nhỏ.

Cháu bé bị bỏ rơi ẢNH: THANH LỘC

Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé có một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh như quần áo, bỉm, sữa và một tờ giấy nhắn gửi. Nội dung tờ giấy viết: "Gia đình hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện nuôi cháu, nhờ gia đình nào có điều kiện nuôi".

Vụ việc sau đó được cán bộ trạm thông tin báo cho chính quyền và công an địa phương. Các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra tình trạng sức khỏe, đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết để bảo đảm an toàn cho cháu bé.

Hiện bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi đang được Ban Công tác mặt trận thôn Đồng Tiến chăm sóc trong thời gian chính quyền địa phương xác minh vụ việc, tìm kiếm người thân và thực hiện các quy trình tiếp theo.