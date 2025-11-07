Bé gái sinh cực non, nặng 850 gram được cứu sống kỳ diệu

Ngày 7.11, bác sĩ Võ Phi Ấu, Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện sản nhi tỉnh Cà Mau, Cà Mau), cho biết đơn vị vừa cho xuất viện một bé gái sinh cực non ở tuổi thai 25 tuần, cân nặng chỉ 850 gram, sau hơn 80 ngày điều trị tích cực.

Trước đó, khoảng 6 giờ 50 ngày 18.8, tại Trung tâm y tế U Minh, bé gái con của chị V.T.TN (xã Khánh Lâm, Cà Mau) ra đời sớm hơn dự kiến hơn 3 tháng so với ngày dự sinh 29.11. Khi mới sinh, bé khóc yếu, suy hô hấp nặng nên được hỗ trợ thở rồi chuyển khẩn đến Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau.

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau vừa cho xuất viện một bé gái sinh cực non ở tuổi thai 25 tuần, cân nặng chỉ 850 gram, sau hơn 80 ngày điều trị tích cực ẢNH: BVCC

Tại bệnh viện, ê kíp Khoa Sơ sinh do bác sĩ chuyên khoa I Võ Phi Ấu phụ trách đã lập tức đặt bé vào lồng ấp, hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, truyền dinh dưỡng tĩnh mạch và sử dụng thuốc Surfactant giúp nở phổi qua phương pháp ít xâm lấn. Sau 7 ngày hồi sức, bé bắt đầu tập uống sữa qua ống sonde; đến ngày thứ 20, bé đã có thể thở oxy và được ủ ấm bằng phương pháp Kangaroo cùng mẹ.

Sau 40 ngày, bé tự thở khí trời; đến ngày thứ 58, bú mẹ hoàn toàn, tăng cân tốt và không ghi nhận biến chứng về võng mạc hay thính giác. Ngày xuất viện, bé cân nặng 2 kg, tuổi thai điều chỉnh 35 tuần, hoàn toàn tự thở và bú mẹ.

Bác sĩ Võ Phi Ấu cho biết đây là ca đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau nuôi sống thành công trẻ sinh cực non ở tuần thứ 25. "Trẻ cực non tháng là nhóm bệnh nhi rất mong manh, các cơ quan như phổi, tim mạch, não, thận chưa hoàn thiện, dễ gặp biến chứng nặng. Việc cứu sống được bé nặng chưa đến 1 kg là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa và niềm tin của gia đình", bác sĩ Ấu chia sẻ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến tháng 10.2025, Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau đã điều trị 252 trẻ sinh non tháng, trong đó tỷ lệ sống đạt 87,3%. Riêng năm 2025, có 5 trẻ dưới 1 kg được cứu sống.