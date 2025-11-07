Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bé gái sinh cực non, nặng 850 gram được cứu sống kỳ diệu

Gia Bách
Gia Bách
07/11/2025 19:21 GMT+7

Một bé gái sinh cực non, chỉ nặng 850 gram, tưởng chừng khó qua khỏi nhưng đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau nuôi sống thành công.

Ngày 7.11, bác sĩ Võ Phi Ấu, Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện sản nhi tỉnh Cà Mau, Cà Mau), cho biết đơn vị vừa cho xuất viện một bé gái sinh cực non ở tuổi thai 25 tuần, cân nặng chỉ 850 gram, sau hơn 80 ngày điều trị tích cực.

Trước đó, khoảng 6 giờ 50 ngày 18.8, tại Trung tâm y tế U Minh, bé gái con của chị V.T.TN (xã Khánh Lâm, Cà Mau) ra đời sớm hơn dự kiến hơn 3 tháng so với ngày dự sinh 29.11. Khi mới sinh, bé khóc yếu, suy hô hấp nặng nên được hỗ trợ thở rồi chuyển khẩn đến Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau.

Bé gái sinh cực non, nặng 850 gram được cứu sống kỳ diệu - Ảnh 1.

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau vừa cho xuất viện một bé gái sinh cực non ở tuổi thai 25 tuần, cân nặng chỉ 850 gram, sau hơn 80 ngày điều trị tích cực

ẢNH: BVCC

Tại bệnh viện, ê kíp Khoa Sơ sinh do bác sĩ chuyên khoa I Võ Phi Ấu phụ trách đã lập tức đặt bé vào lồng ấp, hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, truyền dinh dưỡng tĩnh mạch và sử dụng thuốc Surfactant giúp nở phổi qua phương pháp ít xâm lấn. Sau 7 ngày hồi sức, bé bắt đầu tập uống sữa qua ống sonde; đến ngày thứ 20, bé đã có thể thở oxy và được ủ ấm bằng phương pháp Kangaroo cùng mẹ.

Sau 40 ngày, bé tự thở khí trời; đến ngày thứ 58, bú mẹ hoàn toàn, tăng cân tốt và không ghi nhận biến chứng về võng mạc hay thính giác. Ngày xuất viện, bé cân nặng 2 kg, tuổi thai điều chỉnh 35 tuần, hoàn toàn tự thở và bú mẹ.

Bác sĩ Võ Phi Ấu cho biết đây là ca đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau nuôi sống thành công trẻ sinh cực non ở tuần thứ 25. "Trẻ cực non tháng là nhóm bệnh nhi rất mong manh, các cơ quan như phổi, tim mạch, não, thận chưa hoàn thiện, dễ gặp biến chứng nặng. Việc cứu sống được bé nặng chưa đến 1 kg là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa và niềm tin của gia đình", bác sĩ Ấu chia sẻ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến tháng 10.2025, Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau đã điều trị 252 trẻ sinh non tháng, trong đó tỷ lệ sống đạt 87,3%. Riêng năm 2025, có 5 trẻ dưới 1 kg được cứu sống.

Tin liên quan

Hành trình 50 ngày sinh tồn của bé trai sinh non 27 tuần nặng hơn 1 kg

Hành trình 50 ngày sinh tồn của bé trai sinh non 27 tuần nặng hơn 1 kg

Chỉ nặng vỏn vẹn 1,1 kg khi chào đời ở tuần thai thứ 27, bé trai được đón bằng tất cả sự khẩn trương và tình thương của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phương Nam. Trong căn phòng sinh rực ánh đèn, hơi thở yếu ớt đầu tiên của con đánh thức cả một hành trình 50 ngày giành lại sự sống - nơi từng giọt sữa mẹ, từng thao tác của bác sĩ đều là phép màu.

Khám phá thêm chủ đề

sinh non Bú mẹ Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau sinh cực non tăng cân thở oxy cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận