Bên trong trụ sở UBND Q.12 cũ trước ngày ‘lột xác’ thành Trường Lê Thị Riêng

Bên trong trụ sở UBND Q.12 cũ (Phường Thới An), những căn phòng từng là nơi làm việc của cán bộ, công chức nay đã được tháo dỡ bàn ghế, dọn sạch để chuẩn bị cải tạo thành phòng học.

Ngoài khuôn viên rộng hơn 3,2 hecta, cỏ cây được cắt tỉa, cảnh quan được chỉnh trang. Công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương để kịp tiến độ trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

Trụ sở UBND Q.12 cũ (Phường Thới An) với diện tích khuôn viên rộng hơn 3,2 hecta sắp thay đổi diện mạo để trở thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng ẢNH: VŨ ĐOAN

Điều đáng chú ý là dù cơ sở vật chất vẫn đang hoàn thiện nhưng công tác tuyển sinh của nhà trường gần như đã hoàn tất. Năm học đầu tiên, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng tuyển 10 lớp 10, 4 lớp 6 và 4 lớp 1.

Đến nay, trường đã hoàn thành tuyển sinh lớp 10 với 455 học sinh, đồng thời gần hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ lớp 1 và lớp 6. Toàn bộ học sinh sẽ học hai buổi mỗi ngày và được tổ chức bán trú theo nhu cầu của phụ huynh. Đội ngũ giáo viên cũng đang được kiện toàn để sẵn sàng cho năm học đầu tiên.

Bên trong trụ sở, những căn phòng từng là nơi làm việc của cán bộ, công chức được tháo dỡ, dọn sạch để chuẩn bị cải tạo thành phòng học ẢNH: VŨ ĐOAN

Việc hình thành ngôi trường mới cũng giải quyết nhu cầu học tập của người dân khu vực Thới An - nơi trước đây chưa có trường THPT trên địa bàn.

Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng háo hức khi sắp được học trong một ngôi trường liên cấp với khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh và định hướng phát triển theo mô hình trường chất lượng cao.