Bến xe Miền Tây đông nghẹt, nhiều tuyến hết vé từ tối 29.4

Tối 29.4, Bến xe Miền Tây đông nghẹt khi người dân từ TP.HCM đổ về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Nhiều tuyến về miền Tây thông báo hết vé từ 18 giờ.
Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM) chiều 29.4, khu vực nhà chờ và quầy vé chật kín người dân mua vé về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Trong khi hành khách liên tục kéo đến khiến bến xe rơi vào tình trạng quá tải, thì các khu vực lên xe cũng nhộn nhịp không kém, nhiều người tay xách nách mang, vội vã tìm chuyến xe kịp rời thành phố.
