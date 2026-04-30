Bến xe Miền Tây đông nghẹt, nhiều tuyến hết vé từ tối 29.4

Ni Na
30/04/2026 06:00 GMT+7

Tối 29.4, Bến xe Miền Tây đông nghẹt khi người dân từ TP.HCM đổ về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Nhiều tuyến về miền Tây thông báo hết vé từ 18 giờ.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM) chiều 29.4, khu vực nhà chờ và quầy vé chật kín người dân mua vé về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Trong khi hành khách liên tục kéo đến khiến bến xe rơi vào tình trạng quá tải, thì các khu vực lên xe cũng nhộn nhịp không kém, nhiều người tay xách nách mang, vội vã tìm chuyến xe kịp rời thành phố.

Bến xe Miền Tây đông nghẹt người dân mua vé về quê nghỉ lễ từ 17 giờ ngày 29.4

Người dân phải xếp hàng từ sớm để mua vé. Sau 17 giờ chiều, lượng khách đổ về bến xe ngày càng tăng

Thông tin từ Bến xe Miền Tây, trong ngày 29.4, lượng vé bán ra đạt khoảng 62.000 vé, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ trước

Lượng người dân đổ về Bến xe Miền Tây tăng cao, khiến khu vực bãi đỗ xe rơi vào tình trạng quá tải

Từ 18 giờ ngày 29.4, nhiều chuyến xe về các tỉnh, thành miền Tây như Cà Mau, Cần Thơ... thông báo hết vé khiến nhiều người dân lo lắng

Chị Huỳnh Thị Quỳnh Giao (23 tuổi, quê An Giang) cho biết khoảng 18 giờ vé về quê chị đã hết. Mang theo nhiều hành lý ra bến xe từ sớm nhưng không mua được vé, chị đành quay về phòng trọ, dự định sáng 30.4 sẽ trở lại bến xe thật sớm để tiếp tục chờ

Người dân tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lý khi đổ về bến xe để kịp chuyến về quê nghỉ lễ

Một số hành khách tranh thủ ăn lót dạ ngay tại khu vực chờ trong lúc đợi đến giờ lên xe

Chị Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết gia đình 5 người đã chủ động mua vé online từ trước. Hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM, chị chia sẻ chỉ những dịp nghỉ lễ dài ngày, gia đình mới có thể sắp xếp về quê thăm cha mẹ. "Dù chuyến xe khởi hành lúc 19 giờ ngày 29.4, nhưng vì lo lắng trễ chuyến, cả nhà đã có mặt tại bến xe từ khoảng 17 giờ", chị Tuyết nói

Ngay khi có thông báo từ nhà xe, hành khách vội vã di chuyển từ hành lang chờ đến vị trí xe đậu

Nhiều hành khách chọn ra thẳng Bến xe Miền Tây ngay sau giờ tan làm để kịp về quê

Tại khu vực chờ lên xe luôn trong tình trạng đông nghẹt người dân. Ảnh chụp chiều 29.4

Bến xe Miền Tây Nghỉ lễ TP.HCM lễ 30.4
