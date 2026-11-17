Mới 30 tuổi đã mắc Alzheimer

Một người đàn ông 33 tuổi có những thay đổi bất thường về tính tình, hành vi. Gia đình đưa anh đi khám và được chẩn đoán trầm cảm. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng, khả năng xử lý công việc suy giảm khiến anh phải nghỉ việc.

Đây là một trường hợp được tiếp nhận tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hoài Thu, Khoa Nội thần kinh, cho biết qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định người bệnh mắc Alzheimer khởi phát ở người trẻ.

Bác sĩ Thu thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BSCC

Theo bác sĩ Thu, sa sút trí tuệ là hội chứng suy giảm nhận thức, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất, chiếm khoảng 60 - 70% trường hợp sa sút trí tuệ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể dần mất khả năng sống độc lập.

“Mặc dù Alzheimer chủ yếu gặp ở người cao tuổi, bệnh vẫn có thể xuất hiện trước 65 tuổi, được gọi là Alzheimer khởi phát ở người trẻ. Đặc biệt, những trường hợp khởi phát ở độ tuổi 30 - 40 rất hiếm gặp và thường đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán”, bác sĩ Thu cho hay.

Tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ Thu cho biết, người bệnh thuộc nhóm tuổi trẻ chiếm khoảng 20 - 30% số trường hợp đến khám. Tuy nhiên, không phải tất cả đều mắc Alzheimer mà có thể gặp nhiều nguyên nhân khác nhau gây suy giảm nhận thức.

Bác sĩ Thu cũng từng tiếp nhận một nam giáo viên khoảng 40 tuổi, có những thay đổi về tính tình, hành vi. Dù vẫn giảng dạy, anh ngày càng gặp khó khăn trong những công việc quen thuộc. Nhận thấy bất thường, người vợ đưa anh đến bệnh viện. Qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định anh mắc bệnh lý mạch máu não di truyền liên quan đến suy giảm nhận thức.

Những dấu hiệu không thể xem nhẹ?

Theo bác sĩ Thu, nhiều người cho rằng, suy giảm trí nhớ là biểu hiện bắt buộc của sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, ở người trẻ, các triệu chứng ban đầu có thể biểu hiện qua những thay đổi về ngôn ngữ, hành vi hoặc khả năng giải quyết vấn đề, thay vì chỉ hay quên.

Người bệnh có thể trở nên ít nói, thu mình, giao tiếp kém, gặp khó khăn khi xử lý công việc quen thuộc. Các dấu hiệu khác gồm quên sự việc vừa xảy ra, hỏi đi hỏi lại, khó tìm từ khi giao tiếp, để đồ sai vị trí hoặc suy giảm khả năng phán đoán.

“Những biểu hiện này có thể tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm với áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc trầm cảm. Điều này khiến người bệnh có nguy cơ được phát hiện muộn, đặc biệt khi các triệu chứng xuất hiện ở độ tuổi còn trẻ”, bác sĩ Thu cho hay.

Tuy nhiên, bác sĩ Thu lưu ý, không phải mọi trường hợp hay quên hoặc khó tập trung đều là dấu hiệu của Alzheimer hay sa sút trí tuệ. Những triệu chứng tương tự cũng có thể gặp trong trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, tác dụng phụ của thuốc, rối loạn chuyển hóa…

Để xác định nguyên nhân, bác sĩ cần khai thác kỹ bệnh sử, đánh giá trí nhớ, ngôn ngữ, sự chú ý, chức năng điều hành và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định thêm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết.

Để sàng lọc sớm tình trạng suy giảm nhận thức, bác sĩ Thu giới thiệu bộ câu hỏi AD8, giúp đánh giá những thay đổi về trí nhớ, khả năng phán đoán và sinh hoạt so với vài năm trước. Nếu ghi nhận từ 2 thay đổi trở lên theo bộ câu hỏi này, người dân nên đi khám để được đánh giá chuyên sâu.

Đối với người đột ngột xuất hiện các triệu chứng như lú lẫn, mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, yếu liệt… cần được đưa đi cấp cứu ngay. Đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ hoặc các bệnh lý thần kinh cấp tính khác.

“Việc bảo vệ sức khỏe não bộ cần bắt đầu từ sớm, không phải đợi đến khi lớn tuổi”, bác sĩ Thu nhấn mạnh. Theo bác sĩ, mỗi người nên vận động thường xuyên, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì giao tiếp xã hội, kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.