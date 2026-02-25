Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam có tên gọi mới

Chiều 25.2, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế TP.Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 1.1.2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam về UBND TP.Đà Nẵng quản lý.

Trên cơ sở đó, ngày 13.2.2026, UBND thành phố ban hành quyết định về việc tiếp nhận và đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý đối với Ban giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chính thức hoạt động từ ngày 1.3.2026.

Việc chuyển giao được thực hiện nguyên trạng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động chuyên môn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập năm 2007, là kết quả hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc. Sau hơn 19 năm phát triển, bệnh viện đã khẳng định vị thế là cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa tuyến Trung ương tại khu vực miền Trung.

Hiện bệnh viện có quy mô 760 giường bệnh nội trú, triển khai hàng nghìn kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để bệnh viện ổn định, phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, việc tiếp nhận và đổi tên bệnh viện là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế thành phố; phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Thành phố xác định định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây nguyên, trong đó Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới y tế chuyên sâu...