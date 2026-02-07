Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột khám bệnh, phát thuốc miễn phí ở vùng biên

Hữu Tú
Hữu Tú
07/02/2026 18:55 GMT+7

Tết Bính Ngọ cận kề, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới Đắk Lắk.

Ngày 7.2, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk – Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân xã Buôn Đôn trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên giới - Ấm lòng dân bản 2026".

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột thăm khám cho người dân vùng biên giới- Ảnh 1.

Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột khám chữa bệnh cho người dân vùng biên giới Đắk Lắk

ẢNH: H.T

Đoàn công tác gồm 30 cán bộ y tế và tình nguyện viên là các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã làm việc liên tục, tận tâm trong từng khâu thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc.

Tại chương trình, người dân được đội ngũ bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe với nhiều nội dung, như: đo huyết áp, cân nặng; khám lâm sàng các chuyên khoa Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Nhi khoa, Phụ sản; siêu âm chẩn đoán; cấp phát thuốc miễn phí.

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột thăm khám cho người dân vùng biên giới- Ảnh 2.

Người dân được đội ngũ bác sĩ tư vấn tận tình

ẢNH: H.T

Qua quá trình thăm khám, đoàn ghi nhận các bệnh lý phổ biến ở người dân chủ yếu là bệnh tiêu hóa, tim mạch, xương khớp và các bệnh mạn tính, đặc biệt ở người cao tuổi. Nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp đã được các bác sĩ phát hiện kịp thời, tư vấn và hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế chuyên sâu để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Em H Buôn (12 tuổi) cùng mẹ đến chương trình để được các bác sĩ tư vấn về bệnh viêm phế quản và đau dạ dày. “Con cảm ơn các bác sĩ ngày đã đến khám bệnh và tặng quà tết cho con”, em H Buôn chia sẻ.

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột thăm khám cho người dân vùng biên giới- Ảnh 3.

Người dân được cấp phát thuốc miễn phí

ẢNH: H.T

Thời gian qua, Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột luôn chú trọng triển khai các hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh miễn phí nhằm hỗ trợ y tế cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. 

Đây là nghĩa cử nhân văn được bệnh viện duy trì trong nhiều năm qua, góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột chữa bệnh răng miệng miễn phí trẻ bại não

Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột chữa bệnh răng miệng miễn phí trẻ bại não

Cùng với việc phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (BUH) luôn quan tâm tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng; trong đó có hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ bại não.

