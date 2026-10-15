Bệnh viện FV triển khai chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật

Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, chương trình Phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS®) là phương pháp chăm sóc phẫu thuật dựa trên bằng chứng khoa học, hướng đến giảm những tác động bất lợi của phẫu thuật và hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm hơn.

Việc triển khai ERAS® tại FV nhằm mang đến chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh ẢNH: FV

Chương trình Phục hồi sớm: Bắt đầu trước khi bệnh nhân vào phòng mổ

Theo thạc sĩ - bác sĩ Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, ERAS® chuẩn bị cho người bệnh ngay từ trước ca mổ, giúp họ hiểu rõ mình sẽ trải qua những gì và cần chủ động chuẩn bị như thế nào. Từ dinh dưỡng, vận động trước phẫu thuật đến kiểm soát đau, ăn uống, vận động và tự chăm sóc sau mổ.

Điểm mới của chương trình hợp tác với Encare là đưa các thực hành này vào một lộ trình triển khai có cấu trúc, với hướng dẫn chuyên môn thống nhất, đào tạo liên chuyên khoa và có hệ thống theo dõi mức độ tuân thủ cũng như đánh giá kết quả điều trị.

Chương trình được triển khai trước tiên trong 2 lĩnh vực: Phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối. Mỗi ê kíp triển khai có 6 thành viên, gồm bác sĩ phẫu thuật, điều dưỡng, các chuyên gia liên quan và điều phối viên.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, cho biết giá trị của ERAS® nằm ở việc kết nối những thực hành chuyên môn hiệu quả thành một lộ trình chăm sóc thống nhất. Khi bác sĩ, điều dưỡng và các chuyên gia cùng tuân thủ hướng dẫn chung, việc phối hợp điều trị, theo dõi và đánh giá chất lượng chăm sóc sẽ có hệ thống hơn.

Đào tạo quốc tế, đo lường bằng dữ liệu

Các ê kíp chuyên môn của FV tham gia Chương trình triển khai ERAS® do các chuyên gia đào tạo được Hội ERAS® chỉ định hướng dẫn. Chương trình hỗ trợ bệnh viện rà soát thực hành hiện tại, xác định những nội dung cần cải thiện, triển khai các thay đổi và duy trì việc đánh giá theo thời gian.

Song song đào tạo, FV sử dụng Hệ thống tương tác đánh giá thực hành và kết quả ERAS® do Encare cung cấp. Hệ thống hỗ trợ ghi nhận dữ liệu phẫu thuật, theo dõi mức độ tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn và đánh giá những kết quả như thời gian nằm viện, biến chứng hoặc tái nhập viện.

Chương trình hợp tác có thời hạn 3 năm. Theo bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc điều hành Bệnh viện FV, sau đào tạo, FV sẽ truy lại ít nhất 50 ca phẫu thuật đã thực hiện trước đó để đối chiếu với ERAS®, đánh giá mức độ tuân thủ và xem xét các kết quả. Từ dữ liệu này, ê kíp sẽ xác định những điểm cần cải thiện, điều chỉnh quy trình và tiếp tục ghi nhận các ca phẫu thuật tiếp theo.