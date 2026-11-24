Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp nổi bật của tập thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng; đặc biệt là năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, triển khai thành công những ca ghép đa tạng có độ khó cao, mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong những tình huống bệnh lý đặc biệt phức tạp.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nhân lực chất lượng cao ẢNH: BÍCH NGỌC

Phần thưởng là niềm tự hào của các thế hệ thầy thuốc Việt Đức, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn và những bước tiến của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng.

Là bệnh viện hạng đặc biệt, với đội ngũ chuyên gia đầu ngành ngoại khoa, bệnh viện đã đào tạo các thế hệ phẫu thuật viên giỏi. Trong đó, với bác sĩ nội trú ngoại khoa, bệnh viện có các đãi ngộ về thù lao, điều kiện sinh hoạt để các bác sĩ trẻ được học tập, kế thừa và phát huy tài năng, đóng góp cho nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y.