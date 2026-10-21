Đề xuất chi phụ cấp trực, phẫu thuật cho bác sĩ nội trú

Theo quy định hiện hành, bác sĩ nội trú không được hưởng lương; phải đóng học phí cho toàn bộ khóa học. Trước thực tế bác sĩ nội trú phải trả học phí trong thời gian dài (3 năm học) dù thực tế học tập là nhân lực chuyên môn tại nơi học tập, các bệnh viện đề nghị Bộ Y tế có quy định cụ thể về hỗ trợ học phí, chi trả thù lao, phụ cấp đặc thù cho bác sĩ nội trú.

Bác sĩ nội trú là nhân lực đóng góp cho công tác chuyên khoa của bệnh viện nơi họ học tập ẢNH: TUẤN MINH

Theo ý kiến của Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, Bộ Y tế sửa đổi quy định đóng học phí (đang áp dụng mức trần học phí thạc sĩ nhân hệ số 2,5 tại dự thảo Đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe) theo hướng: học viên bác sĩ nội trú không phải đóng học phí và phải được trả lương.

Với đặc thù ngoại khoa yêu cầu rất khắt khe về chuyên môn với các phẫu thuật viên, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đề nghị Bộ Y tế xây dựng chính sách ưu đãi riêng cho bác sĩ nội trú do đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, cường độ làm việc và trực gác rất lớn tại bệnh viện.

Bệnh viện đề xuất: giảm học phí bác sĩ nội trú (tối đa bằng 50% mức học phí của chương trình bác sĩ chuyên khoa cùng ngành); miễn giảm học phí định hướng chất lượng cao; và cơ sở thực hành phải chi trả phụ cấp trực, phụ cấp tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo thực tế.

Trước đề nghị rà soát quy định về học phí, hỗ trợ học phí, thù lao người học (bao gồm học viên là bác sĩ nội trú) nêu trên, đại diện Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, cho biết, quy định này hiện phải tuân thủ luật Giáo dục đại học và Nghị định 238/2025/NĐ-CP (Chính phủ quy định mức trần, cơ sở giáo dục tự quyết định mức thu cụ thể). Do đó, các bệnh viện sẽ chủ động, tự quyết các mức hỗ trợ bác sĩ nội trú trong quá trình học viên học tập.

Một chuyên gia của Bộ Y tế chia sẻ, bác sĩ nội trú thời gian học tập kéo dài liên tục, áp lực học tập cao, không có thu nhập chính thức. Sau 6 năm học đại học phải đạt kết quả tốt mới được thi đầu vào bác sĩ nội trú. Nếu đỗ, sẽ học nội trú 3 năm trong bệnh viện, sau đó thi đánh giá năng lực để được cấp phép hành nghề.

Về lâu dài, cùng với các chính sách hỗ trợ học phí, Bộ Y tế xem xét đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tài chính (bác sĩ sẽ được vay ưu đãi trong quá trình đi học) và hoàn trả dần sau khi ra hành nghề. Hình thức này đã được nhiều nước áp dụng và trong nước đã có chính sách ưu đãi vốn giúp sinh viên học tập, với các điều kiện cụ thể.

Tại một số bệnh viện, hiện, mức hỗ trợ dành cho học viên bác sĩ nội trú theo mức lương cơ bản; chỗ ở miễn phí; hỗ trợ suất ăn.

Học phí đào tạo bác sĩ nội trú khoảng 200 - 300 triệu đồng/toàn khóa 3 năm, tùy từng trường, tùy chuyên khoa.