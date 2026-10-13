Sẽ không 'tích hợp' kết quả học tập bác sĩ nội trú cấp bằng thạc sĩ

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe với các thay đổi cơ bản về đào tạo chuyên khoa.

Với đào tạo bác sĩ nội trú, ban soạn thảo cho biết, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bác sĩ nội trú cao hơn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cùng chuyên ngành.

Dự kiến từ 2027 không "tích hợp" kết quả học tập bác sĩ nội trú cấp bằng thạc sĩ ẢNH: TUẤN MINH

Tiếp nhận kiến nghị của một số đơn vị về "quy định công nhận kết quả học tập bác sĩ nội trú được tích hợp cấp bằng thạc sĩ", Bộ Y tế cho biết, dự thảo thông tư không quy định tích hợp chương trình, mà cho phép công nhận kết quả tích lũy từng học phần trên cơ sở đối sánh 2 chương trình.

Theo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), dự thảo thông tư tập trung thiết kế chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa dựa trên chuẩn năng lực chuyên môn cần thiết để hành nghề.

Theo đó, sau khi tốt nghiệp 6 năm đại học y, 1 năm thực hành và có giấy phép hành nghề, bác sĩ có thể tham gia các chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản (như nội, ngoại, sản, nhi, da liễu...), thời gian đào tạo ít nhất 3 năm.

Sau khi hoàn thành chuyên khoa cơ bản, bác sĩ có thể tiếp tục học chuyên khoa sâu (dự kiến thời gian đào tạo không dưới 12 tháng, tối thiểu 30 tín chỉ).

Hiện, đào tạo bác sĩ chuyên khoa theo 2 cấp độ chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2. Sau khi tốt nghiệp đại học y và có giấy phép hành nghề, bác sĩ có thể học tiếp chương trình chuyên khoa 1 (2 năm), tiếp đó có thể học chuyên khoa 2 (2 năm) để đảm nhiệm công việc chuyên môn sâu hơn, tham gia quản lý hoặc đào tạo.