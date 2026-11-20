Ngày 20.11, thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi khớp cổ tay, khâu phục hồi phức hợp sụn sợi tam giác (Triangular Fibrocartilage Complex - TFCC), mở rộng hướng điều trị các tổn thương cổ tay phức tạp.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nam 25 tuổi, đến từ Quảng Trị, đam mê thể thao, bị chấn thương cổ tay khi chơi bóng chuyền và đau dai dẳng vùng phía trụ cổ tay, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày lẫn chơi thể thao.

Các bác sĩ Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế thực hiện ca phẫu thuật theo kỹ thuật TFCC ẢNH: NHẬT TIẾN

Qua thăm khám, đánh giá tổn thương, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi khâu phục hồi phức hợp sụn sợi tam giác (TFCC). Đây là vị trí cấu trúc quan trọng giúp duy trì sự vững chắc và chức năng vận động của cổ tay.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Trần Nhật Tiến (giảng viên bộ môn Ngoại, bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế), phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, tổn thương TFCC thường liên quan đến các động tác xoay vặn hoặc chịu lực đột ngột ở cổ tay, nhất là trong các môn pickleball, cầu lông, tennis và bóng chuyền.

Tổn thương này dễ bị bỏ sót do triệu chứng giống bong gân thông thường, có thể gây đau kéo dài, giảm sức cầm nắm, hạn chế vận động và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống nếu không được chẩn đoán, điều trị phù hợp.

Nội soi khớp cổ tay là kỹ thuật chuyên sâu, độ khó cao trong phẫu thuật bàn tay, đòi hỏi phẫu thuật viên được đào tạo bài bản cùng trang thiết bị chuyên dụng. Qua các đường rạch da rất nhỏ, hệ thống camera nội soi hỗ trợ quan sát trực tiếp tổn thương và khâu phục hồi TFCC với độ chính xác cao.

So với phẫu thuật mở truyền thống, kỹ thuật này giúp hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu quan trọng, qua đó tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng và giúp người bệnh sớm trở lại các hoạt động thể thao.

Việc triển khai thành công kỹ thuật khâu phục hồi TFCC đánh dấu bước tiến trong điều trị các chấn thương, bệnh lý phức tạp ở cổ tay, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện. Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, có độ phức tạp cao này được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế trong lĩnh vực phẫu thuật bàn tay.