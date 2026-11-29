Tại hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện khu vực phía nam ngày 28.11 ở TP.HCM, nhiều giám đốc bệnh viện phản ánh khó khăn trong thực hiện tự chủ, nhất là về giá dịch vụ, định mức kỹ thuật, ngày giường và dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Giám đốc các bệnh viện kiến nghị tháo gỡ các vấn đề trên.

Bệnh viện kiến nghị tháo gỡ định mức, tài chính

Bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, cho biết năm 2026, nhiều bệnh viện gần như không còn ngân sách, một số nơi không có tiền trả lương. Trong khi giá dịch vụ chưa được điều chỉnh, lương đã tăng 8% từ 6 tháng nay, phụ cấp trực và phụ cấp độc hại cũng tăng theo chính sách từ đầu năm.

Với quy mô 1.500 giường, 1.600 nhân viên, bệnh viện cần khoảng 30 tỉ đồng để thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. Là đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 2, không được Nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên, bệnh viện gặp khó vì giá dịch vụ chưa tính sát chi phí, không có phần dư để bù đắp các khoản tăng thêm.

Theo bác sĩ Thành, nếu giá không sớm được điều chỉnh, năm 2027 các cơ sở khám chữa bệnh có thể đối mặt khủng hoảng tài chính, khó đầu tư khoa học công nghệ và thuốc.

Bệnh viện cũng vướng định mức kỹ thuật như một máy CT-Scanner chụp 32 bệnh nhân/ngày, một ca phẫu thuật sử dụng 10 đôi găng tay. Muốn tiết kiệm, tăng công suất, giảm chi phí đầu vào nhưng bệnh viện lo bị xem xét, giảm trừ khi thực tế sử dụng khác định mức.

Bác sĩ Thành kiến nghị xây dựng giá dịch vụ theo mức bình quân, áp dụng trong một giai đoạn nhất định, không đi sâu từng khoản để làm căn cứ giảm trừ, nhất là khi tiền lương và vật tư y tế có thể thay đổi trong thời gian giá được áp dụng.

Định mức ngày giường cũng chưa phù hợp thực tế. Ông đề nghị tính ngày giường và dịch vụ kỹ thuật bình quân cho cả bệnh viện trong năm.

Bệnh viện cho rằng cần sửa đổi linh hoạt số ca chụp chiếu của thiết bị y tế trong một ngày ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho rằng không nên giới hạn cứng số ca chụp CT-Scanner ở mức 32 ca/ngày nếu bệnh viện có thể thực hiện nhiều hơn. Định mức 65 lượt khám/ngày cũng cần xem xét vì thời gian khám không phải lúc nào cũng kéo dài 15 phút.

Khi nhân viên khám vượt định mức, bệnh viện vẫn phải trả tiền ngoài giờ, thậm chí cao hơn gấp đôi. Với ngày giường, ông đề xuất tính mức trung bình, cho phép dao động khoảng 20% có căn cứ; đồng thời điều chỉnh đồng bộ các khoản trong cơ cấu giá, tránh khoản này tăng nhưng khoản khác lại giảm.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, phản ánh dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026 của bệnh viện là 300 tỉ đồng, được xây dựng trên lượng người bệnh trước đây. Sau khi được bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn, lượt khám ngoại trú tăng từ 1.200 lên 1.700, bệnh nhân nội trú từ 700 - 800 lên 1.100. Chi phí tăng nhưng dự toán không tăng tương ứng, khiến bệnh viện thiếu nguồn thanh toán bảo hiểm y tế và khó trả công nợ thuốc, vật tư y tế. Giám đốc bệnh viện kiến nghị tháo gỡ vấn đề này.

Quy định số ca khám mỗi bàn khám, thời gian khám mỗi ca nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nhưng bệnh viện cho rằng đó là cứng nhắc cần thay đổi ẢNH: DUY TÍNH



Giải pháp ra sao?

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cho biết Cục đã hoàn chỉnh danh mục khoảng 12.000 kỹ thuật, dự kiến sắp ban hành; khoảng 5.000 định mức kinh tế - kỹ thuật. Các chuyên khoa cần chủ động đề xuất định mức chuyên môn, thống nhất phương pháp xây dựng định mức chung và cùng cơ quan quản lý rà soát bất cập.

Về liên thông dữ liệu, Bộ Y tế dự kiến ban hành thông tư với gần 400 danh mục cận lâm sàng và lâm sàng được liên thông, có thể tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm nhờ hạn chế xét nghiệm, chụp chiếu trùng lặp.

Tuy nhiên, TS Đức lưu ý giảm dịch vụ không cần thiết cũng ảnh hưởng nguồn thu và khả năng tự chủ của bệnh viện. Vì vậy, cần có cơ sở tính những khoản chi phù hợp vào giá dịch vụ sau khi đã cắt giảm.

Viện phí là nguồn thu chính của bệnh viện, vì vậy các đơn vị cần tính toán hợp lý trong bối cảnh tự chủ ẢNH: DUY TÍNH

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, cho biết các thành phần chi phí cơ bản trong giá dịch vụ đã được tính, phần cần có lộ trình bổ sung là khấu hao tài sản cố định. Giá hiện có khoảng 2% dành cho bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Việc tính thêm khấu hao cần gắn với khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế, trong đó có phương án tăng mức đóng và kiểm soát chi không cần thiết. Nếu mức đóng được điều chỉnh từ giữa năm 2027, chi phí khấu hao có thể được đưa vào giá từng bước.

Với định mức 65 lượt khám/ngày/người hành nghề, chi phí nhân công đã được tính trong giá dịch vụ. Nếu tăng lên 70 - 80 lượt, cần tính toán lại thành phần chi phí này.

Vụ Bảo hiểm y tế cũng thông tin về phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán (DRG): các trường hợp bệnh tương đồng về chuyên môn và sử dụng nguồn lực được thanh toán theo giá trọn gói. Bệnh viện được chủ động lựa chọn thuốc, vật tư trong mức giá, phần tiết kiệm có thể dùng tái đầu tư hoặc cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, cần giám sát kết quả điều trị, thời gian nằm viện, tái nhập viện, biến chứng, tử vong và mức độ hài lòng để tránh giảm dịch vụ cần thiết, ảnh hưởng người bệnh. Bộ Y tế dự kiến thí điểm tại một bệnh viện, sau đó xem xét mở rộng.

Theo chỉ đạo, các bệnh viện phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hài lòng người bệnh nhưng phải đảm bảo các quy định pháp luật, chăm sóc tốt cho đời sống nhân viên y tế ẢNH: DUY TÍNH

Một số vướng mắc khác là thanh toán PACS (hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh) và số giường bệnh. Nhiều cơ sở chưa được phê duyệt giá dịch vụ lưu trữ hình ảnh, dù Bộ Y tế đã có hướng dẫn.

Với số giường được thanh toán bảo hiểm y tế, các bên còn cách hiểu khác nhau về quy định cho phép vượt mức được cấp phép trong giới hạn 10% và 30 giường. Nhiều bệnh viện cũng thiếu hồ sơ pháp lý về số giường do giấy phép hoạt động trước đây chưa thể hiện hoặc hồ sơ thẩm định không còn đầy đủ. Vụ Bảo hiểm y tế cho biết Bộ Y tế đã đề nghị làm rõ cách xử lý; các bệnh viện cần rà soát, tìm lại hồ sơ làm căn cứ thanh toán.

Bệnh viện tự chủ không có nghĩa chỉ quan tâm đến nguồn thu

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ yêu cầu tính đúng, tính đủ giá dịch vụ theo luật Khám bệnh, chữa bệnh, với lộ trình trong năm 2027; đồng thời giao Cục Quản lý khám chữa bệnh khẩn trương thông qua định mức kinh tế - kỹ thuật để bệnh viện có cơ sở tính giá.

Thứ trưởng nhấn mạnh cơ quan bảo hiểm xã hội và ngành y tế không phải hai bên đối đầu mà phải phối hợp, vừa bảo vệ quỹ, vừa bảo đảm quyền lợi người bệnh, không gây khó khăn cho bệnh viện và không để xảy ra lạm dụng, trục lợi. Liên thông dữ liệu là giải pháp cần thiết để tránh người bệnh phải chụp chiếu, xét nghiệm lại khi chuyển viện; muốn sử dụng kết quả của nhau, các bệnh viện phải bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương.

Viện phí cần tính đúng, tính đủ nhưng cần đảm bảo khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế, phần đồng chi trả của người bệnh và đảm bảo an sinh xã hội ẢNH: DUY TÍNH

Ông cũng lưu ý tự chủ không có nghĩa bệnh viện chỉ quan tâm nguồn thu hoặc phải tự xoay xở toàn bộ chi phí. Bệnh viện công vẫn có trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người nghèo và các nhóm chính sách. Các cơ sở cần cân nhắc năng lực thực tế khi lựa chọn mức độ tự chủ, đồng thời chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, chất lượng và kết quả điều trị.

Đối với vướng mắc thanh toán bảo hiểm y tế, thứ trưởng giao Vụ Bảo hiểm y tế chủ trì, phối hợp Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát từng vấn đề, đối chiếu số liệu đã thanh toán, đề nghị thanh toán bổ sung, khoản bị từ chối và căn cứ pháp lý theo từng giai đoạn. Trường hợp bệnh viện đủ căn cứ pháp lý thì cần được thanh toán; nếu thiếu hồ sơ, cơ quan chức năng hướng dẫn bổ sung theo đúng pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị y tế và bảo hiểm xã hội duy trì trao đổi định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý để tháo gỡ vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài.