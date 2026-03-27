Bị can bắn chết tài xế taxi và mẹ vợ ở Quảng Trị bị khởi tố 3 tội

Chiều 27.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền, Quảng Trị; tạm trú tại thành phố Đà Nẵng) về các hành vi “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải qua), có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lấy lời khai Nguyễn Ngọc Đạo ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin chính thức từ cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 26.3, Đạo thuê taxi của anh B.T.S (trú tại thành phố Đà Nẵng) để về Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn gia đình. Khi đến địa bàn xã Kim Phú, Đạo xin mượn xe đi việc riêng nhưng không được đồng ý, 2 bên xảy ra cãi vã. Trong lúc bức xúc, Đạo đã dùng súng tự chế mang theo bắn chết anh S., sau đó giấu thi thể tại một vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa.

Gây án xong, Đạo lái xe về nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền. Đến khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, Đạo tiếp tục nổ súng, khiến bà Đinh Thị T. (mẹ vợ) tử vong tại chỗ và ông Nguyễn Văn H. (bố vợ) bị thương nặng.

Khẩu súng tự chế mà Đạo sử dụng để gây án ẢNH: THANH LỘC

Sau khi gây án, Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì vận động, thuyết phục. Đến khoảng 4 giờ sáng nay 27.3, Đạo đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.

Trong đêm xảy ra vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.