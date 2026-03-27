Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bị can bắn chết tài xế taxi và mẹ vợ ở Quảng Trị bị khởi tố 3 tội

Nguyễn Phúc
27/03/2026 16:05 GMT+7

Chỉ trong vài giờ, từ một mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Ngọc Đạo đã liên tiếp gây ra 2 vụ nổ súng nghiêm trọng tại Quảng Trị, khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng. Đạo đã bị khởi tố 3 tội danh.

Chiều 27.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền, Quảng Trị; tạm trú tại thành phố Đà Nẵng) về các hành vi “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải qua), có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lấy lời khai Nguyễn Ngọc Đạo

Theo thông tin chính thức từ cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 26.3, Đạo thuê taxi của anh B.T.S (trú tại thành phố Đà Nẵng) để về Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn gia đình. Khi đến địa bàn xã Kim Phú, Đạo xin mượn xe đi việc riêng nhưng không được đồng ý, 2 bên xảy ra cãi vã. Trong lúc bức xúc, Đạo đã dùng súng tự chế mang theo bắn chết anh S., sau đó giấu thi thể tại một vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa.

Gây án xong, Đạo lái xe về nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền. Đến khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, Đạo tiếp tục nổ súng, khiến bà Đinh Thị T. (mẹ vợ) tử vong tại chỗ và ông Nguyễn Văn H. (bố vợ) bị thương nặng.

Khẩu súng tự chế mà Đạo sử dụng để gây án

Sau khi gây án, Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì vận động, thuyết phục. Đến khoảng 4 giờ sáng nay 27.3, Đạo đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.

Trong đêm xảy ra vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Sau khi sát hại tài xế taxi chở mình từ Đà Nẵng về quê và bắn chết mẹ vợ, bắn bố vợ bị thương nặng, nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, quê xã Kim Điền, Quảng Trị) đã cố thủ, livestream khi bỏ trốn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận