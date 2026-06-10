Bí mật trong từng bước chân của người lớn tuổi vừa được khoa học giải mã

Vì sao người lớn tuổi đi bộ chậm và nhanh mệt hơn?

Tuy nhiên, việc đi bộ ở người lớn tuổi khác biệt nhiều so với ở người trẻ. Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Gait & Posture, đã phát hiện một số thông tin mới liên quan đến việc đi bộ ở người lớn tuổi.

Các nhà khoa học tại Đại học Flinders và Đại học Canberra (Úc), đã phân tích dữ liệu vận động của 107 người tham gia khỏe mạnh trong độ tuổi từ 26 đến 86. Họ đã tìm hiểu những thay đổi tinh tế nhưng quan trọng trong cách mắt cá chân và các cơ xung quanh kiểm soát từng bước đi ở người lớn tuổi.

Tìm ra nguyên nhân vì sao người lớn tuổi thường dễ mệt và có nguy cơ té ngã cao hơn khi đi bộ Ảnh: P.H tạo từ AI

Kết quả cho thấy người lớn tuổi thường dễ mệt và có nguy cơ té ngã cao hơn khi đi bộ. Để giảm nguy cơ này, cơ thể sẽ ưu tiên duy trì sự ổn định thay vì hiệu quả vận động, khiến họ hình thành kiểu đi bộ thiên về an toàn nhằm giữ cơ thể vững vàng hơn. Đổi lại, họ phải đi chậm hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho mỗi bước chân.

Nghiên cứu cũng cho thấy các cơ đối kháng quanh mắt cá chân ở người lớn tuổi thường hoạt động cùng lúc nhiều hơn. Nhờ đó, khớp mắt cá chân cứng và ổn định hơn, giúp giữ thăng bằng tốt hơn khi bước đi. Tuy nhiên, tiến sĩ Cody Lindsay cho biết sự đánh đổi là hiệu quả vận động giảm, khiến việc đi bộ trở nên tốn sức hơn.

Đồng tác giả, phó giáo sư Maarten Immink, cho biết những thay đổi trên phản ánh cách cơ thể thích nghi với quá trình lão hóa. Thay vì ưu tiên hiệu suất vận động, hệ thần kinh của người lớn tuổi tập trung nhiều hơn vào việc duy trì sự ổn định để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ dễ mệt hơn, khó đi bộ đường dài và giảm khả năng phục hồi thăng bằng sau khi vấp ngã hoặc trượt chân, từ đó làm tăng nguy cơ té ngã.

Vậy người lớn tuổi nên đi bộ thể nào?

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng để duy trì khả năng vận động khi về già, người lớn tuổi không nên chỉ chú trọng tăng cường sức mạnh cơ bắp. Quan trọng không kém là rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp vận động và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm cơ trong từng bước đi, theo trang tin y khoa News Medical.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc duy trì vận động thường xuyên là chìa khóa giúp người lớn tuổi giữ được sự tự tin, khả năng đi lại và tính độc lập trong sinh hoạt hằng ngày. Ngoài các hoạt động thể chất thông thường, họ nên chú trọng các bài tập tăng cường thăng bằng như thái cực quyền, rèn luyện sức mạnh cẳng chân và cải thiện khả năng phối hợp giữa các nhóm cơ để giảm nguy cơ té ngã.