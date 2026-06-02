Sức khỏe

Nghiên cứu: Thận yếu nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày là vừa?

Thiên Lan
02/06/2026 00:11 GMT+7

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí y khoa European Heart Journal, đã xác định thời lượng đi bộ mỗi ngày giúp người có chức năng thận suy giảm nhận được những lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ) đã xem xét dữ liệu của hơn 7.200 người tham gia - là bệnh nhân đã mắc hoặc có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa tim mạch - thận (CKM), bao gồm huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao, thừa cân và đặc biệt là suy giảm chức năng thận.

Mỗi người được phân loại theo các giai đoạn bệnh nặng như sau:

Giai đoạn 2: Người có nguy cơ mắc bệnh thận từ trung bình đến cao hoặc có nhiều thành phần của hội chứng CKM.

Giai đoạn 3: Người có nguy cơ mắc bệnh thận rất cao, nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ cao, hoặc mắc bệnh tim mạch nhưng không có nhiều triệu chứng.

Giai đoạn 4: Bệnh nhân thận mạn tính hoặc người có nhiều thành phần của hội chứng CKM, đã từng đau tim hoặc đột quỵ, nhịp tim không đều hoặc bệnh về mạch máu ngoại biên.

Nếu có thể, đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày và từ từ tăng lên 40 phút mỗi ngày, là đủ để đạt được lợi ích sức khỏe

Người tham gia được đeo thiết bị để ghi nhận mức độ vận động hằng ngày. Trong nghiên cứu này, vì nhiều người bệnh không thể tập cường độ vừa hoặc mạnh, nên các tác giả tập trung vào vận động nhẹ - là những việc bạn có thể làm mà không bị hụt hơi, như đi bộ nhẹ nhàng, yoga, giãn cơ và làm việc nhà.

Sau đó, những người tham gia được theo dõi hơn 14 năm.

Kết quả cho thấy những bệnh nhân này không cần tập cường độ cao, mà chỉ cần vận động nhẹ nhàng mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Hoạt động nhẹ mỗi ngày giúp giảm 14 - 20% nguy cơ tử vong

Cụ thể, kết quả đã phát hiện ra rằng:

Hoạt động thể chất nhẹ giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cho bệnh nhân các giai đoạn 2, 3 và 4.

Mỗi giờ hoạt động nhẹ mỗi ngày giúp giảm 14 - 20% nguy cơ tử vong.

Lợi ích đặc biệt rõ ở những người mắc bệnh nặng hơn. Kết quả cho thấy tăng hoạt động nhẹ từ khoảng 90 phút lên 2 giờ mỗi ngày giúp giảm khoảng 2 ca tử vong trên 100 người ở giai đoạn 2 và giảm khoảng 4 ca tử vong trên 100 người ở giai đoạn 4.

Người bệnh thận mạn tính nên đi bộ bao nhiêu phút mỗi ngày?

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng đưa ra mục tiêu rất thực tế cho người bệnh thận mạn tính. Theo chuyên gia Sartini, người bệnh không cần phải gắng sức. Nếu có thể, đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày và từ từ tăng lên 40 phút mỗi ngày, là đủ để đạt được lợi ích sức khỏe. Cả người bệnh tiểu đường và bệnh tim cũng vậy, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Nếu không đạt được mức này thì bất kỳ hoạt động nào cũng tốt hơn là không hoạt động, và điều quan trọng nhất là duy trì đều đặn mỗi ngày.

