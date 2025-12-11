Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bị 'người tình ảo' dọa tung ảnh 'nóng', ép chuyển 4 tỉ đồng

Phạm Đức
11/12/2025 10:08 GMT+7

Một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã mất 400 triệu đồng và còn bị kẻ lừa đảo trong vai "người tình" đe dọa tung ảnh "nóng", nhằm ép cô chuyển thêm số tiền 4 tỉ đồng vào sàn giao dịch ảo.

Công an xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh ngăn chặn một vụ tống tiền bằng thủ đoạn dọa tung ảnh "nóng". Nạn nhân là một phụ nữ, bị "người tình" trên mạng ép buộc phải chuyển tiền vào sàn giao dịch ảo do kẻ này chỉ định.

Người phụ nữ bị người tình dọa tung ảnh 'nóng', ép chuyển 4 tỉ đồng - Ảnh 1.

Chị T. đến công an trình báo sau khi bị "người tình ảo" tống tiền

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, giữa năm 2025, chị N.T.T (45 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Xuyên) đồng ý kết bạn Facebook với tài khoản "Nguyễn Đình Hưng". Tài khoản này sau đó nhắn tin cho chị T., giới thiệu bản thân là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội.

Tin lời, chị T. thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại với người tình dù chưa từng gặp mặt ngoài đời. Chị T. còn bị lừa tình khi gửi các hình ảnh, video nhạy cảm cho "người yêu".

Khi tạo được lòng tin, tài khoản "Nguyễn Đình Hưng" gợi ý chị T. đầu tư vào sàn giao dịch siêu lợi nhuận "CME GROUP". Kẻ lừa đảo đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu không chuyển tiền đầu tư.

Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn ảo và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỉ đồng. Lúc này, chị T. mới nhận ra mình bị tống tình nên đến trình báo công an.

Công an xã Cẩm Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định số điện thoại và tài khoản Facebook "Nguyễn Đình Hưng" là của kẻ lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài. Đồng thời, công an khẳng định sàn giao dịch "CME GROUP" là giả mạo.

Sau khi được cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của "người tình".

