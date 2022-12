Bí quyết tập thể dục để sống thọ

Ví dụ, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng dùng chỉ nha khoa thực sự có thể làm giảm nguy cơ bị đột quỵ hoặc phát triển bệnh tim, theo Health.

Ngoài ra, theo đuổi những sở thích bạn yêu thích, nghỉ ngơi đầy đủ, lập kế hoạch xã hội, giảm căng thẳng, không lạm dụng rượu và tập thể dục có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Heesun Kim, một huấn luyện viên cá nhân trên Fyt, dịch vụ huấn luyện cá nhân lớn nhất trên toàn quốc, đã tiết lộ lý do tại sao duy trì sự năng động và giữ gìn vóc dáng là điều bắt buộc khi bạn già đi.

Theo huấn luyện viên Kim, có những lợi ích về cả tinh thần và thể chất, điều cốt yếu là khi lối sống hiện đại khiến nhiều người rất ít vận động.

Thức dậy và hoạt động khi bạn lớn lên giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường chức năng não, giúp bạn kiểm soát cơn đau mạn tính, kiểm soát mức năng lượng và tâm trạng, đồng thời giảm bớt căng thẳng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation, những người tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu cho hoạt động thể chất, bao gồm 150 đến 300 phút tập thể dục cường độ vừa phải hoặc 75 đến 150 phút tập thể dục mạnh mẽ mỗi tuần, giảm nguy cơ tử vong sớm của họ lên đến 21%.

Những người hoạt động tích cực gấp 2 đến 4 lần yêu cầu tối thiểu sẽ giảm nguy cơ chết sớm hơn nữa - lên đến 31%!

Nghiên cứu đã xem xét 30 năm hồ sơ y tế và thông tin về tỷ lệ tử vong từ hơn 100.000 người trưởng thành tham gia vào nghiên cứu Nurses' Health Study and the Health Professionals Follow-Up Study.

Vấn đề là: Tập thể dục khi bạn già đi không phải là một câu hỏi; đó là việc phải làm.





Chúng ta đã biết những lợi ích của việc duy trì tập thể dục thường xuyên, bây giờ cùng tìm hiểu những bí quyết tập thể dục để sống tới 100 tuổi và hơn thế nữa.

Bí quyết tập thể dục để có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài là gì?

Đầu tiên và quan trọng nhất, huấn luyện viên Kim nhấn mạnh rằng trọng tâm chính của bạn là không nên tập trung vào những gì đang có xu hướng.

"Xu hướng sẽ thay đổi theo thời gian", huấn luyện viên Kim nói và lưu ý: "Hãy dành thời gian để thử bài tập mới đó, làm việc với huấn luyện viên hoặc thậm chí tham gia một lớp học ảo. Hãy giữ cho tâm hồn cởi mở và không quá kỳ vọng cho đến khi bạn sẵn sàng cam kết", theo Eat This, Not That!

Hãy thiết lập những gì bạn thực sự yêu thích và những gì mang lại kết quả dựa trên mục tiêu tập luyện cá nhân của bạn.

Tiếp theo, hãy nhớ dành thời gian trên lịch của bạn hằng tuần cho một số hoạt động thể chất. Bằng cách đặt thời gian tập thể dục cần thiết trên lịch của mình, bạn sẽ chịu trách nhiệm với chính mình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy thay đổi cách bạn nghĩ về việc tập thể dục.

Huấn luyện viên Kim nói: “Hãy nhắc nhở bản thân rằng tập thể dục không phải là hình phạt cho những lựa chọn kém cỏi khác của bạn. Thay vào đó, hãy nói với bản thân rằng tập thể dục là để tôn vinh khả năng, sức mạnh và ý chí của bạn. Bạn mạnh mẽ, và bạn có thể hoàn thành những gì bạn đặt ra để đạt được", theo Eat This, Not That!