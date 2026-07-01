Bỉ - Senegal (3 giờ ngày 2.7, trực tiếp trên VTV): Bỉ sẽ lấy lại thể diện cho châu Âu?

Vòng 32 World Cup 2026 đang diễn ra với nhiều "cú sốc" dành cho các đại diện châu Âu. Hà Lan gục ngã trước Ma Rốc. Đức bị Paraguay loại khỏi cuộc chơi. Những kết quả đó cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá đang ngày càng thu hẹp và các đại diện của UEFA sẽ cần phải rất nỗ lực để đưa cúp vàng về lục địa già.

Có một thống kê đáng lo với châu Âu. Trong 11 kỳ World Cup được tổ chức bên ngoài châu Âu trước năm 2026, các đội tuyển châu Âu chỉ 2 lần vô địch, với Tây Ban Nha năm 2010 và Đức năm 2014. Phần còn lại đều thuộc về các đại diện Nam Mỹ.

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Kevin De Bruyne - linh hồn nơi tuyến giữa của đội tuyển Bỉ ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh đó, Bỉ trở thành một trong những niềm hy vọng của những người muốn chứng kiến châu Âu lấy lại vị thế. Ít nhất, đội bóng của HLV Rudi Garcia đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh ở vòng bảng. Sau 2 trận hòa trước Ai Cập và Iran, "Quỷ đỏ" bùng nổ bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand để giành ngôi đầu bảng G. Kevin De Bruyne vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa. Leandro Trossard đang đạt phong độ cao, còn Romelu Lukaku tiếp tục cho thấy giá trị khi luôn biết cách tỏa sáng.

Bỉ cũng là một trong những đội tạo ra nhiều cơ hội nhất vòng bảng, cho thấy khả năng tấn công vẫn rất đáng gờm. Họ cần tiếp tục duy trì phong độ, thể hiện tốt ở trận đấu tới để giúp châu Âu có thêm đại diện ở vòng tiếp theo.

Tuy nhiên, Senegal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi chỉ giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, nhưng điều đó không phản ánh hết sức mạnh của họ. Sau 2 thất bại trước 2 đối thủ quá vượt trội là Pháp và Na Uy, Senegal đã đánh bại Iraq tới 5-0 ở lượt trận cuối. Trận đấu đó cho thấy hàng công của "Sư tử Teranga" đủ sức bùng nổ đáng nể.

Sadio Mane tiếp tục là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Bên cạnh anh là Ismaila Sarr, Nicolas Jackson hay Pape Gueye, những cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái. Quan trọng hơn, Senegal có thêm niềm tin từ những gì đã diễn ra tại World Cup năm nay, sau chiến thắng của Ma Rốc và Paraguay hôm qua. Còn Nhật Bản, ngay cả khi thua cũng đã khiến Brazil "mướt mồ hôi".

Đó cũng là lý do Senegal bước vào trận đấu này mà không chịu nhiều áp lực. Ngược lại, mọi sức ép đều dồn về phía Bỉ. Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chiều sâu lực lượng, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng World Cup 2026 đã nhiều lần cho thấy những lợi thế trên giấy không đảm bảo chiến thắng. Nếu muốn giành vé vào vòng 16 đội, Bỉ cần thể hiện bộ mặt giống như trận thắng New Zealand thay vì sự thiếu sắc bén trong 2 lượt đấu đầu tiên. Họ cần De Bruyne điều tiết trận đấu, cần Lukaku tận dụng cơ hội và cần hàng thủ duy trì sự tập trung trước tốc độ của các cầu thủ Senegal.

Sau những thất bại của Hà Lan và Đức, Bỉ đang đứng trước cơ hội chứng minh bóng đá châu Âu vẫn đủ sức cạnh tranh ở một kỳ World Cup được tổ chức trên đất Bắc Mỹ. Và để làm được điều đó, "Quỷ đỏ" trước tiên phải vượt qua thử thách mang tên Senegal.