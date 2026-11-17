Ngày 17.11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết sau sáp nhập, Cần Thơ mở ra không gian hội tụ văn hóa, lịch sử đa dạng. Nét đặc sắc bậc nhất là sự cộng cư, giao lưu và tiếp biến lâu đời giữa các dân tộc Kinh, Khmer và Hoa.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu trong buổi họp mặt Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) đầu tiên ẢNH: VĂN DƯƠNG

Thành phố hiện có 109 di tích được xếp hạng và 16 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và lực lượng văn nghệ sĩ không ngừng được nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, có tâm huyết với sự phát triển các giá trị văn hóa địa phương.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là đưa các giá trị văn hóa và sức sáng tạo của con người Cần Thơ trở thành nguồn lực phát triển thành phố. Văn hóa phải thấm sâu vào từng quyết sách, vào cách thực thi công vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh và ứng xử trong cộng đồng. Đầu tư cho văn hóa cũng là đầu tư cho con người, cho sức sáng tạo và tương lai của Cần Thơ.

Để thực hiện các mục tiêu, sự lãnh đạo của chính quyền phải được tăng cường. Việc giữ gìn các giá trị văn hóa phải được thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Trước hết là từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự tận tâm phục vụ người dân và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Cần Thơ sẽ phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội ẢNH: VĂN DƯƠNG

Bên cạnh đó, thành phố sẽ phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; tập trung khơi thông nguồn lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa; quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực này; quyết tâm bồi đắp bản lĩnh văn hóa của con người Cần Thơ với sự hiểu sâu nguồn cội, trân trọng cốt cách quê hương, tự tin và sáng tạo.

Ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, Cần Thơ cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân. Sức sống của văn hóa bắt nguồn từ sự gắn bó của con người, khi mỗi người dân biết trân trọng di sản quê hương, sống có trách nhiệm và tự nguyện góp sức vun đắp những điều tốt đẹp.