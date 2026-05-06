Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bí thư Đà Nẵng lên tiếng về thông tin dời Làng đại học vào phía nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/05/2026 19:15 GMT+7

Bí thư thành ủy Đà Nẵng cho rằng thông tin di dời Làng đại học vào khu vực phía nam thành phố là cách hiểu 'chưa chính xác'. Trong khi định hướng quy hoạch vẫn giữ nguyên nhưng có điều chỉnh linh hoạt để giảm áp lực đô thị và phát triển bền vững.

Ngày 6.5, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà và phường Ngũ Hành Sơn nhằm thông tin kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời ghi nhận ý kiến người dân về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng và tổ chức bộ máy.

Không có kế hoạch quy hoạch đưa toàn bộ các trường đại học về một khu vực duy nhất

Tại đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã trực tiếp phản hồi về thông tin gây chú ý liên quan đến quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng lên tiếng về thông tin dời Làng đại học vào phía nam- Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Quang, việc cho rằng thành phố có chủ trương di dời Làng đại học từ phường Ngũ Hành Sơn vào phía nam (khu vực TP.Tam Kỳ cũ) là cách hiểu "chưa chính xác".

Thành phố không có kế hoạch quy hoạch lại theo hướng đưa toàn bộ các trường đại học về một khu vực duy nhất. Thay vào đó, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ, căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc thù từng trường.

Dự án Làng đại học tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn và phường Điện Bàn Đông đã được quy hoạch từ gần 30 năm trước với diện tích khoảng 300 ha. Đến nay, khoảng một nửa diện tích đã được phê duyệt, đồng thời có đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600 ha.

Hiện quy hoạch này vẫn còn nguyên giá trị. Thành phố đã đưa vào danh mục nhiều dự án hạ tầng phục vụ khu vực, trong khi Đại học Đà Nẵng cũng đã triển khai giai đoạn đầu với tổng vốn gần 2.800 tỉ đồng để xây dựng cơ sở đào tạo và ký túc xá.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, Đà Nẵng sẽ nghiên cứu thêm các phương án phù hợp. Một trong những định hướng là cho phép một số trường mở rộng cơ sở tại khu vực phía nam thành phố và vùng phụ cận.

Bí thư Đà Nẵng lên tiếng về thông tin dời Làng đại học vào phía nam- Ảnh 2.

Một số công trình được xây dựng tại Làng đại học Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những cơ sở đào tạo không còn phù hợp với điều kiện hiện tại có thể được di dời từng bước, nhằm giảm tải cho khu vực nội đô.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, hiện nay Đà Nẵng có 15 trường đại học, viện nghiên cứu cùng nhiều cơ sở đào tạo nghề. Việc tập trung dày đặc trong trung tâm đang tạo áp lực lớn lên quỹ đất và hạ tầng giao thông, khiến việc phân bổ lại không gian đào tạo trở thành yêu cầu cấp thiết.

Năm học 2026-2027 dự kiến nâng tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập khoảng 86%

Liên quan đến giáo dục, đại diện Sở GD-ĐT cho biết thành phố đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo học trung cấp, cao đẳng.

Toàn thành phố hiện có 68 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với quy mô tuyển sinh khoảng 87.000 người/năm, đáp ứng nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp.

Đối với tuyển sinh lớp 10, những năm gần đây trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu. Dự kiến năm học 2026 - 2027, Đà Nẵng sẽ nâng tỷ lệ này lên khoảng 86% bằng cách mở rộng cơ sở vật chất, phần còn lại sẽ học tại các trường tư thục và cơ sở nghề.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, vấn đề được cử tri rất là quan tâm hiện nay là cái việc sử dụng có hiệu quả các nhân công, các tài sản công, cụ thể là các trụ sở sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đà Nẵng lên tiếng về thông tin dời Làng đại học vào phía nam- Ảnh 3.

Cử tri nêu các kiến nghị tại buổi tiếp xúc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quan điểm của thành phố đã rất rõ là không để tài sản công bị dôi dư, bị lãng phí và không để những khu đất, những nhà công sản trở thành tài sản bỏ hoang, mà phải chuyển hóa những nguồn lực này thành trường học, công viên, không gian công cộng, bãi đỗ xe và các thiết chế phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy cho hay, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành, trong đó quy hoạch đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Một số quỹ đất, trong đó có trụ sở không còn nhu cầu sử dụng sau sắp xếp thì sẽ được rà soát để thu hồi, ưu tiên chuyển đổi cái mục đích sử dụng để ưu tiên phát triển trường học, công viên.

Tính đến ngày 23.4.2026, thành phố đã xử lý 371 cơ sở nhà đất, chuyển đổi sang mục đích y tế, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng; 108 cơ sở khác được giao quản lý, khai thác theo quy định.

Tin liên quan

Đà Nẵng tính toán đưa Làng đại học vào phía nam thành phố

Đà Nẵng tính toán đưa Làng đại học vào phía nam thành phố

Đà Nẵng đang nghiên cứu phương án đưa Làng đại học Đà Nẵng về khu vực phía nam thành phố, gắn với không gian đô thị cũ của Tam Kỳ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm áp lực hạ tầng giáo dục khu vực trung tâm...

Dự án làng Đại học Đà Nẵng 'treo' gần 3 thập kỷ giờ ra sao?

Khởi công Làng đại học Đà Nẵng vào cuối năm 2024

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng làng đại học Làng Đại học Đà Nẵng học sinh Tài sản công Thi lớp 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận