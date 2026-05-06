Bí thư Đà Nẵng lên tiếng về thông tin dời Làng đại học vào phía nam

Ngày 6.5, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà và phường Ngũ Hành Sơn nhằm thông tin kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời ghi nhận ý kiến người dân về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng và tổ chức bộ máy.

Không có kế hoạch quy hoạch đưa toàn bộ các trường đại học về một khu vực duy nhất

Tại đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã trực tiếp phản hồi về thông tin gây chú ý liên quan đến quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Quang, việc cho rằng thành phố có chủ trương di dời Làng đại học từ phường Ngũ Hành Sơn vào phía nam (khu vực TP.Tam Kỳ cũ) là cách hiểu "chưa chính xác".

Thành phố không có kế hoạch quy hoạch lại theo hướng đưa toàn bộ các trường đại học về một khu vực duy nhất. Thay vào đó, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ, căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc thù từng trường.

Dự án Làng đại học tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn và phường Điện Bàn Đông đã được quy hoạch từ gần 30 năm trước với diện tích khoảng 300 ha. Đến nay, khoảng một nửa diện tích đã được phê duyệt, đồng thời có đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600 ha.

Hiện quy hoạch này vẫn còn nguyên giá trị. Thành phố đã đưa vào danh mục nhiều dự án hạ tầng phục vụ khu vực, trong khi Đại học Đà Nẵng cũng đã triển khai giai đoạn đầu với tổng vốn gần 2.800 tỉ đồng để xây dựng cơ sở đào tạo và ký túc xá.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, Đà Nẵng sẽ nghiên cứu thêm các phương án phù hợp. Một trong những định hướng là cho phép một số trường mở rộng cơ sở tại khu vực phía nam thành phố và vùng phụ cận.

Một số công trình được xây dựng tại Làng đại học Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những cơ sở đào tạo không còn phù hợp với điều kiện hiện tại có thể được di dời từng bước, nhằm giảm tải cho khu vực nội đô.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, hiện nay Đà Nẵng có 15 trường đại học, viện nghiên cứu cùng nhiều cơ sở đào tạo nghề. Việc tập trung dày đặc trong trung tâm đang tạo áp lực lớn lên quỹ đất và hạ tầng giao thông, khiến việc phân bổ lại không gian đào tạo trở thành yêu cầu cấp thiết.

Năm học 2026-2027 dự kiến nâng tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập khoảng 86%

Liên quan đến giáo dục, đại diện Sở GD-ĐT cho biết thành phố đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo học trung cấp, cao đẳng.

Toàn thành phố hiện có 68 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với quy mô tuyển sinh khoảng 87.000 người/năm, đáp ứng nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp.

Đối với tuyển sinh lớp 10, những năm gần đây trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu. Dự kiến năm học 2026 - 2027, Đà Nẵng sẽ nâng tỷ lệ này lên khoảng 86% bằng cách mở rộng cơ sở vật chất, phần còn lại sẽ học tại các trường tư thục và cơ sở nghề.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, vấn đề được cử tri rất là quan tâm hiện nay là cái việc sử dụng có hiệu quả các nhân công, các tài sản công, cụ thể là các trụ sở sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri nêu các kiến nghị tại buổi tiếp xúc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quan điểm của thành phố đã rất rõ là không để tài sản công bị dôi dư, bị lãng phí và không để những khu đất, những nhà công sản trở thành tài sản bỏ hoang, mà phải chuyển hóa những nguồn lực này thành trường học, công viên, không gian công cộng, bãi đỗ xe và các thiết chế phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy cho hay, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành, trong đó quy hoạch đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Một số quỹ đất, trong đó có trụ sở không còn nhu cầu sử dụng sau sắp xếp thì sẽ được rà soát để thu hồi, ưu tiên chuyển đổi cái mục đích sử dụng để ưu tiên phát triển trường học, công viên.