Bí thư Gia Lai yêu cầu xử lý nhanh thủ tục 4 dự án 11.000 tỉ đồng

Ngày 28.11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi do Công ty CP Arque Degi thực hiện, gồm dự án Nam đầm Đề Gi, Trung tâm đầm Đề Gi và Bắc đầm Đề Gi.

Ba dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch tại đầm Đề Gi, tỉnh Gia Lai ẢNH : ARQUE DEGI

Các dự án này là chuỗi đầu tư chiến lược nhằm kiến tạo một khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, kết hợp phát triển dịch vụ và du lịch chất lượng cao tại xã Đề Gi và xã An Lương (trước đây thuộc H.Phù Cát và H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Trọng tâm của các dự án là phát triển các công trình hỗn hợp (nhà ở, thương mại, hạ tầng xã hội) cùng với các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc biệt là công trình dịch vụ nổi trên mặt nước và biệt thự nổi siêu du thuyền.

Tổng diện tích cả 3 khu đất là 572 ha, phục vụ quy mô dân số khoảng 3.100 người. Tổng vốn đầu tư cho cả ba phân khu hơn 8.500 tỉ đồng. Trong đó, dự án bắc đầm có vốn đầu tư lớn nhất với trên 3.581 tỉ đồng; dự án nam đầm có tổng vốn đầu tư trên 2.277 tỉ đồng; dự án trung tâm có tổng mức đầu tư 2.695 tỉ đồng.

Cả ba dự án đều có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến triển khai qua hai giai đoạn, bắt đầu từ quý 2/2025 và hoàn thành toàn bộ vào quý 2/2032.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty CP Arque Degi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, mong muốn các dự án trở thành khu đô thị cao cấp, khu dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng, mang tầm vóc khu vực châu Á.

Ông Ngọc yêu cầu thiết lập ngay tổ công tác hỗ trợ dự án, giao một lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. Áp dụng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính "nhanh nhất, tốt nhất".

Mọi vướng mắc, từ thủ tục giải phóng mặt bằng, đất đai đến giấy phép xây dựng, phải được tháo gỡ chủ động, linh hoạt, đồng bộ trên tinh thần "vượt qua thủ tục để đạt mục tiêu lớn". Tốc độ xử lý phải tính bằng giờ, không phải bằng ngày.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức chương trình trao đổi thông tin, kiến nghị với nhà đầu tư về dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Cát Tiến (trước đây thuộc H.Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trao quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Blooming Sky ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án sẽ xây dựng mới sân golf cùng các công trình phục vụ quản lý, vận hành và kinh doanh sân golf, kèm theo cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi. Ngoài ra, dự án còn bao gồm khách sạn tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên và bến du thuyền. Tổng diện tích dự án khoảng 308 ha, với tổng vốn đầu tư trên 2.599 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án cho Công ty TNHH Blooming Sky.

Cũng trong ngày, đại diện Công ty CP Arque Degi đã trao tặng 1 tỉ đồng, Công ty TNHH Blooming Sky trao tặng 2 tỉ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.