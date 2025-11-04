Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hơn 8.500 tỉ đồng đầu tư 3 dự án quanh đầm Đề Gi

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/11/2025 16:31 GMT+7

Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch quanh đầm Đề Gi với tổng vốn hơn 8.500 tỉ đồng.

Ngày 4.11, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành ba quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nam đầm Đề Gi; Khu đô thị, dịch vụ du lịch trung tâm đầm Đề Gi và Khu đô thị, dịch vụ du lịch bắc đầm Đề Gi.

Hơn 8.500 tỉ đồng đầu tư 3 dự án quanh đầm Đề Gi- Ảnh 1.

Đầm Đề Gi

ẢNH: DŨNG NHÂN

Cả ba dự án đều do Công ty CP ARQUE DEGI (xã Cát Tiến, Gia Lai) trúng thầu đầu tư, tổng vốn hơn 8.554 tỉ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm.

Trong đó, Khu đô thị, dịch vụ du lịch nam đầm Đề Gi (xã Đề Gi) rộng khoảng 225 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.277 tỉ đồng.

Khu đô thị, dịch vụ du lịch trung tâm đầm Đề Gi (xã An Lương) rộng khoảng 187 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.695 tỉ đồng.

Khu đô thị, dịch vụ du lịch bắc đầm Đề Gi (xã An Lương) khoảng 160 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.581 tỉ đồng.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt, đầm Đề Gi sẽ trở thành trung tâm đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp, kết nối không gian sinh thái hồ nước, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và bến siêu du thuyền. Các dự án nói trên được kỳ vọng hoàn thiện mục tiêu phát triển đô thị Gia Lai giai đoạn 2020 - 2035, góp phần mở rộng không gian đô thị phía đông tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch sinh thái.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm quy hoạch, tiến độ, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo sinh kế người dân trong vùng dự án; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn tất công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

