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    Bí thư phường ở Quảng Trị livestream bán cua, hàu, nông sản..., chốt hàng trăm đơn

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) trực tiếp livestream giới thiệu cua, hàu và nông sản địa phương, thu hút gần 25.000 lượt xem với hàng trăm đơn hàng được chốt qua mạng xã hội.

    Ngày 21.10, phường Bắc Gianh (Quảng Trị) tổ chức phiên chợ trực tuyến với chủ đề “Nông sản quê hương - Giá trị thật” nhằm quảng bá sản phẩm địa phương, hỗ trợ người dân kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

    Điểm nhấn của phiên chợ là bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh, trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu cua, hàu và nông sản quê hương đến người tiêu dùng.

    Bí thư phường ở Quảng Trị livestream bán cua, hàu, nông sản, chốt hàng trăm đơn - Ảnh 1.

    Phiên livestream thu hút đông đảo người xem

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC CHỤP MÀN HÌNH

    Phiên livestream diễn ra từ trưa cùng ngày trên 2 kênh Facebook “Phường Bắc Gianh” và “Tuổi trẻ phường Bắc Gianh”. Theo số liệu được cung cấp, hoạt động này thu hút 24.818 lượt xem, 4.731 lượt tương tác, 3.991 lượt nhấp chuột và 649 bình luận. Hàng trăm đơn hàng cũng được chốt thông qua phiên chợ trực tuyến.

    Theo bà Đinh Thị Ngọc Lan, việc tổ chức phiên chợ nhằm hỗ trợ người dân quảng bá nông sản, mở rộng kênh tiếp cận khách hàng và từng bước ứng dụng công nghệ số vào tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, địa phương kỳ vọng đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho người dân.

    Bí thư phường ở Quảng Trị livestream bán cua, hàu, nông sản, chốt hàng trăm đơn - Ảnh 2.

    Bà Lan nhiệt tình giới thiệu về đặc sản cua gạch của địa phương

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC CHỤP MÀN HÌNH

    Việc người đứng đầu Đảng ủy phường trực tiếp giới thiệu sản phẩm trên sóng livestream cũng tạo điểm nhấn cho hoạt động quảng bá lần này, thể hiện sự đồng hành của chính quyền với người dân trong tìm kiếm đầu ra cho nông sản.

    Phường Bắc Gianh dự kiến duy trì thường xuyên các phiên livestream giới thiệu sản phẩm địa phương trên mạng xã hội, qua đó tăng cường kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, hỗ trợ nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh.

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