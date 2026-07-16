Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa sáng nay (16.7), ông Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ rõ những bất cập, hạn chế còn tồn tại khiến cho tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Theo ông Thái, ngoài những điểm sáng như thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 34.000 tỉ đồng (bằng 66,2% dự toán), và tình hình văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng được đảm bảo thì nhiều mục tiêu khác của tỉnh này chưa đạt kỳ vọng, như: tốc độ tăng trưởng GRDP, tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, công tác quy hoạch, xác định giá đất và giải quyết thủ tục đầu tư còn chậm.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh trong giải quyết công việc vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền nhưng xử lý chưa quyết liệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

"Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải ở cơ chế, chính sách mà ở khâu tổ chức thực hiện. Chủ trương đã có, thẩm quyền đã được phân cấp, vấn đề quan trọng là tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu; phải biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không né tránh, không đùn đẩy, chuyển xin ý kiến quanh co, lòng vòng, đồng thời phải bám nắm, giải quyết công việc đến cùng", ông Thái cho nói.

Ông Thái đề nghị các cơ quan, đơn vị cần khắc phục ngay các tồn tại này trong những tháng cuối năm 2026 để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Chỉ có 43/166 xã, phường có cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ chất vấn giám đốc Sở GD-ĐT về công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học còn chậm và đang bộc lộ nhiều bất cập; tình trạng sĩ số học sinh mỗi lớp học vượt so với quy định; cơ sở vật chất giáo dục vùng bãi ngang, ven biển đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu thốn cả phòng học lẫn trang thiết bị tối thiểu.

Chất vấn giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, đặc biệt là nguồn nhân lực công nghệ thông tin cấp xã đang thiếu hụt về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn; hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ.

Theo báo cáo của Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa, tỉnh này có 166 đơn vị hành chính cấp xã, nhưng hiện nay mới chỉ có 43 UBND cấp xã có cán bộ công chức, viên chức có chứng chỉ, bằng cấp công nghệ thông tin, điều này làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.



