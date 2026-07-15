Thanh Hóa nhất quán nguyên tắc '2 ngày làm việc', 'một đầu mối'

Trong hội nghị công bố kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 15.7, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, 6 tháng tới tỉnh này sẽ thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đạt được mức tăng trưởng GRDP 11% mà Chính phủ đã giao.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết 6 tháng tới tỉnh này sẽ thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đạt được mức tăng trưởng GRDP 11% mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh này trong năm 2026 ẢNH: MINH HẢI

Ông Anh cho biết dự kiến 6 tháng cuối năm 2026 tỉnh này sẽ có 34 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng hoàn thành và đi vào hoạt động, đây là một trong những nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, tỉnh này đã giao nhiệm vụ cho từng thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương để tập trung giải quyết một số công việc trọng tâm, như: giải ngân vốn đầu tư công, các dự án tồn đọng kéo dài, nhà đất công dôi dư; xác định giá đất các dự án…

Đặc biệt, tại hội nghị này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố 6 nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức thực hiện công việc, gồm: nguyên tắc hai mức chỉ tiêu; nguyên tắc "6 rõ"; nguyên tắc một đầu mối; nguyên tắc 2 ngày làm việc; nguyên tắc bù đắp ngay trong tháng; và nguyên tắc gắn với trách nhiệm.

Trong đó, nguyên tắc "2 ngày làm việc" thể hiện quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Nguyên tắc này yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải giải quyết ngay việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh; đối với việc vượt thẩm quyền phải báo cáo phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, kèm phương án xử lý việc.

Ngoài ra, nguyên tắc "một đầu mối" cũng đáng chú ý khi yêu cầu mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho 1 cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện. Nguyên tắc này tránh tình trạng 1 nhiệm vụ nhưng mất thời gian xin ý kiến nhiều đơn vị, hoặc nhiều đơn vị cùng thực hiện.