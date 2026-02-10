Bí thư và Chủ tịch TP.HCM gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài

Tối 9.2, UBND TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với các cơ quan đại diện nước ngoài trên địa bàn nhân dịp đầu năm mới và tiệc mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh sự các nước tại TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được khái quát bối cảnh thế giới và trong nước năm 2025. Theo ông, với TP.HCM, năm 2025 là năm của sự hợp lực, hội tụ và chuyển mình khi không gian phát triển được mở rộng, nhiều tiềm năng và nguồn lực mới được kích hoạt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với cơ quan đại diện nước ngoài trên địa bàn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Kinh tế - xã hội TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,03%, đóng góp gần 24% tăng trưởng GDP cả nước; thu ngân sách vượt 800.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD; thu hút vốn FDI đạt gần 8,2 tỉ USD. Đáng chú ý, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sắp vận hành, được kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực.

Trong năm 2025, TP.HCM tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp tục khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở. Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, trong mỗi kết quả đạt được đều có dấu ấn của hợp tác quốc tế và sự đồng hành của các đối tác.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo đều ghi nhận vai trò kết nối và trách nhiệm của lãnh sự đoàn cùng cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời tri ân đến các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế đã làm tốt vai trò cầu nối ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bước sang năm 2026, TP.HCM đứng trước nhiều cơ hội mới, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới môi trường sống và đầu tư đạt chuẩn đô thị toàn cầu, với các trụ cột là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực nội tại, TP.HCM cần sự hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn nữa từ cộng đồng quốc tế. Thành phố mong muốn các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hiểu biết, mở rộng thương mại, đầu tư, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành trong các ngành kinh tế tương lai.

TP.HCM cam kết là đối tác đồng hành trách nhiệm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định; duy trì đối thoại thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các chương trình hợp tác đạt kết quả bền vững. Thành phố khẳng định, thành công của đối tác cũng chính là sự phát triển của TP.HCM.

Trong không khí đón Tết cổ truyền, Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi lời tri ân tới các cơ quan ngoại giao và đối tác quốc tế, đồng thời chúc các đại biểu và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác tiếp tục được củng cố, hướng tới các mục tiêu lớn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

TP.HCM thúc đẩy hoạt động đối ngoại hiệu quả

Tại buổi gặp mặt, ông Timur Sadykov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM, Trưởng đoàn lãnh sự, nhận định năm 2025 tiếp tục là một năm năng động và hiệu quả của Việt Nam với nhiều thành tựu quan trọng.

Theo ông, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thu hút hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Timur Sadykov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM vì đã tạo điều kiện để các cơ quan ngoại giao hoạt động hiệu quả ẢNH: NGUYÊN VŨ

Tổng lãnh sự Liên bang Nga nhìn nhận các thành tựu của Việt Nam, trong đó có TP.HCM, không chỉ thể hiện qua các con số mà còn cho thấy sự thận trọng, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo các cấp. Ông cũng đánh giá cao việc Việt Nam và TP.HCM tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, hướng tới vị trí dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực.

Thay mặt đoàn lãnh sự, ông Timur Sadykov cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã quan tâm, hỗ trợ các cơ quan đại diện nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngoại giao diễn ra hiệu quả.

Bí thư Trần Lưu Quang và Chủ tịch Nguyễn Văn Được chụp hình lưu niệm cùng đại diện các cơ quan ngoại giao trên địa bàn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên lề buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng trao đổi ngắn với ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, về định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển hạ tầng đô thị.

Ông Olivier Brochet bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Pháp với TP.HCM, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phát triển cảng biển, đường sắt đô thị và các dự án hạ tầng chiến lược của thành phố.