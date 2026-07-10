Bí thư xã ‘sở hữu’ nhiều clip triệu view

Trong video đầu tiên đăng tải quảng bá du lịch xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 14.6, ông Nguyễn Duy Tư (38 tuổi) giản dị giới thiệu: "Từ hôm nay, tôi sẽ đồng hành cùng bà con Vân Sơn làm truyền thông và du lịch". Giữa khung cảnh núi non, suối, thác nước và những bản làng của đồng bào Mường, vị bí thư xã này vừa đi, vừa giới thiệu về đời sống người dân, các sản vật và điểm đến đặc trưng của địa phương.

Hiện tại, video đầu tiên của ông Tư đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem. Hiệu ứng ngoài dự đoán khiến ông không khỏi bất ngờ.

"Khi đó mọi người nhắn tin, gọi điện và bình luận rất nhiều khiến tôi không kịp trả lời", ông Tư cho biết. Điều đó giúp ông có thêm động lực để tiếp tục đầu tư, xây dựng video có chất lượng hơn, giới thiệu về cảnh đẹp quê hương.

Xắn quần, lội suối làm du lịch

Vân Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã vùng cao Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông. Địa phương có diện tích hơn 120 km2, hơn 9.100 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mường chiếm trên 99%. Nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển, nơi đây được nhiều người ví như "nóc nhà xứ Mường". Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với thác Thung, bãi Pặng, động Nam Sơn hay các thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ từ lâu đã hiện hữu. Nhưng vẻ đẹp ấy nhiều năm vẫn chưa thể trở thành động lực phát triển kinh tế bởi địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn.

Bí thư Nguyễn Duy Tư (bên phải) tham gia trải nghiệm thực tế cùng bà con nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch địa phương ẢNH: TƯ NGUYỄN

Nhận thấy nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch, vị bí thư 38 tuổi đã tự thân làm "đại sứ" để quảng bá vẻ đẹp địa phương. Trò chuyện với Thanh Niên, ông chia sẻ, bản thân đã mất 1 tháng "đấu tranh tâm lý vì lo ngại những ý kiến trái chiều cho rằng mình đang làm màu, đánh bóng tên tuổi".

"Tôi đi từ con số 0, không biết quay, không biết dựng", ông Tư tâm sự. Nhưng cũng từ chữ "không" - không ngại khó, ông Tư tự tìm tòi, đi nghe hướng dẫn, học hỏi cách làm từ các bạn trẻ, bỏ tiền mua điện thoại tốt hơn để có hình ảnh đẹp về du lịch.

Nếu chỉ nhìn những đoạn video giản dị trên mạng xã hội, ít ai nghĩ người đứng trước ống kính là bí thư Đảng ủy một xã vùng cao. Là cán bộ lãnh đạo, ông Tư cho biết "phải tính toán rất kỹ về kịch bản như nói năng, cư xử hay trang phục ra sao khi lên mạng xã hội, rồi sắp xếp thời gian phù hợp.

"Tôi tranh thủ sáng sớm thể dục hay cuối tuần đi quay tư liệu để không ảnh hưởng công việc", ông Tư nói.

Thời gian đầu, ông chấp nhận không có thời gian bên gia đình mỗi cuối tuần để tự đi khắp nơi, cầm điện thoại ghi hình, giới thiệu từng con suối, ngọn thác, cánh rừng, đặc sản vùng cao hay những bản làng của đồng bào Mường. Có hôm, ông xắn quần lội suối để tìm góc quay đẹp. Có hôm lại một mình băng qua những cung đường đèo quanh co chỉ để ghi lại khoảnh khắc bình minh trên nóc nhà xứ Mường. Ông nói mình có thêm may mắn khi thường xuyên dậy sớm, chạy bộ nên việc lội suối, băng rừng không phải là trở ngại.

Cán bộ phải tiên phong kể câu chuyện quê hương

Theo ông Tư, phát triển kinh tế không chỉ bắt đầu từ những dự án lớn mà đôi khi bắt đầu từ việc để nhiều người biết đến địa phương. Khi Vân Sơn chưa có điều kiện quảng bá bài bản thì cán bộ phải là những người tiên phong kể câu chuyện quê hương mình.

Bên cạnh tự học quay dựng video, ông cũng chủ động kết nối với các nhà sáng tạo nội dung, câu lạc bộ du lịch và doanh nghiệp lữ hành để lan tỏa hình ảnh Vân Sơn trên nhiều nền tảng và kênh truyền thông.

Những hình ảnh đẹp của xã Vân Sơn xuất hiện trong các clip của Bí thư Nguyễn Duy Tư ẢNH CẮT TỪ CLIP FANPAGE BÍ THƯ XỨ MƯỜNG

Hiệu quả đã đến sau đó. Chỉ riêng tháng 6.2026, Vân Sơn đón hơn 10.000 lượt khách du lịch. Khi các video của ông Tư được biết đến và hưởng ứng, chỉ trong thời gian ngắn, 5 hộ dân tại khu vực thác Thung đã chủ động đăng ký đầu tư làm homestay đón khách.

"Tôi muốn truyền cảm hứng để mỗi công dân Vân Sơn sau này đều là một đại sứ du lịch, biết tự quay, tự quảng bá nông sản sạch của mình đến với các đô thị lớn", ông Tư chia sẻ. Đảng ủy xã cũng đang định hướng quy hoạch các khu, điểm du lịch; khuyến khích người dân tham gia làm du lịch cộng đồng, thu hút các nhà đầu tư phù hợp, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mường. Theo định hướng, Vân Sơn sẽ trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Anh Bùi Văn Khánh, một chủ homestay tại xã Vân Sơn, cho biết: "Nhờ có sự cởi mở và tham gia quảng bá du lịch của bí thư xã, du khách về đây thời gian qua đã tăng gấp đôi trước đó. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn ông". Còn Bí thư Đoàn xã Vân Sơn Bùi Văn Tuân thì cho hay, trong nhiều năm công tác tại cơ sở, đây là lần đầu tiên anh thấy có lãnh đạo dấn thân như ông Tư và nói mình cần học hỏi nhiều ở tinh thần gần dân, sát dân của vị lãnh đạo Đảng ủy xã.

Nói về nguồn cơn sự "nổi tiếng" của mình, ông Nguyễn Duy Tư bộc bạch: "Điều tôi mong muốn là lãnh đạo phải thể hiện vai trò nêu gương. Cán bộ công chức phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn trong tham mưu để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tìm ra nhiều mô hình làm hay".