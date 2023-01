Biên kịch 'The Glory' nhận thù lao ngang ngửa sao hạng A

Chủ đề xoay quanh mức thù lao của nữ biên kịch Kim Eun Sook bất ngờ nhận về nhiều sự quan tâm. Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài viết trên diễn đàn Etoland, tiết lộ Kim Eun Wook được trả hơn 100 triệu won (khoảng 1,9 tỉ đồng) cho mỗi tập bản thảo phim.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Trang Wikitree cũng “đào” lại một tập phát sóng năm 2019 của chương trình giải trí Heard It Through The Grapevine từng đề cập về số tiền mà Kim Eun Sook được trả cho công việc viết lách của mình.

Vào thời điểm đó, một phóng viên trong Heard It Through The Grapevine cho biết: “Kim Eun Sook vào đại học muộn hơn 5 năm so với các bạn cùng trang lứa vì phải kiếm tiền trang trải học phí. Sau khi tốt nghiệp, biên kịch Kim viết kịch bản cho các vở kịch nói tại con đường nghệ thuật Daehak. Tuy nhiên, cô ấy lúc bấy giờ chưa có tên tuổi nên không có thu nhập cố định”.

Mức lương đầu tiên mà Kim Eun Sook nhận được từ công ty sản xuất phim truyền hình là 700.000 won (khoảng 13,2 triệu đồng). Năm 2004, Chuyện tình Paris của cô đạt rating bùng nổ là 57,6%. Nhờ đó, phí bản thảo mỗi tập phim mà Kim Eun Sook nhận được tăng lên 30 triệu won (566 triệu đồng).





Năm 2016 - 2017, Goblin tạo cơn sốt lớn, giúp “cát sê” của Kim Eun Sook được đẩy lên mốc 70 - 80 triệu won (1,3 - 1,5 tỉ đồng) mỗi tập bản thảo phim. Và tính đến nay, số tiền mà Kim Eun Sook thu về với mỗi tập bản thảo phim là hơn 100 triệu won (1,9 tỉ đồng), mức thù lao tương đương các ngôi sao Hàn đình đám hiện giờ.

Nhiều dân mạng cho rằng Kim Eun Sook hoàn toàn xứng đáng với số tiền khủng mà cô nhận được cùng các sản phẩm tinh thần của mình. “Dường như Kim Eun Sook đã vượt qua nhiều khó khăn khi còn trẻ. Vì vậy, đây là kết quả của sự chăm chỉ của cô ấy”, “Chị xứng đáng được trả nhiều tiền như thế, tất cả các bộ phim truyền hình của chị đều rất hay”, “Tôi mê mệt Yêu tinh và Quý ngài ánh dương của Kim Eun Sook. Đây là hai bộ phim truyền hình yêu thích nhất trong cuộc đời tôi”… là những bình luận tán thưởng tài năng của Kim Eun Sook.

Sinh năm 1973, Kim Eun Sook đứng sau hàng loạt phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách như: Chuyện tình Paris, Người tình Praha, Khu vườn bí mật, Phẩm chất quý ông, Hậu duệ mặt trời, Những người thừa kế, Yêu tinh, Quý ngài ánh dương… và mới đây nhất là The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Nhiều dân mạng dự đoán mức lương của Kim Eun Sook sẽ tiếp tục tăng hơn nữa với sự thành công của The Glory, bộ phim xoay quanh nhân vật Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) với tâm hồn tan nát vì bạo lực học đường thời trung học. Trưởng thành, cô lên kế hoạch trả thù những kẻ đã hiếp đáp mình năm xưa. Mùa 2 The Glory dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm nay.