Biến mục tiêu thành hiện thực, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó trưởng ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ẢNH: TTXVN

Chuyển đổi mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với các yêu cầu rất cao để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Ngay đầu nhiệm kỳ, T.Ư Đảng sẽ ban hành 2 nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và nghị quyết về các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng 2 con số. Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Nhấn mạnh các định hướng cần quán triệt, thực hiện trong năm 2026, Tổng Bí thư nêu rõ thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động, kết quả đầu ra. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, tạo chuyển biến lan tỏa, giao cơ quan thường trực rà soát chương trình công tác, xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện. Các bên liên quan xác định lộ trình cụ thể cho từng công việc và phân bổ nguồn lực tương xứng để tập trung thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải hình thành cơ sở dữ liệu; triển khai quyết liệt 11 nhóm công nghệ chiến lược; toàn dân phải nâng cao trình độ công nghệ số.

Tổng Bí thư đề nghị đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển KT-XH và người dân. Xây dựng chỉ số đánh giá và cơ chế xếp hạng, công khai định kỳ kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 57, bảo đảm dữ liệu khách quan, minh bạch, có kiểm chứng. Toàn bộ tiến độ và kết quả phải được đo đếm, theo dõi bằng dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống giám sát, đánh giá Nghị quyết 57, đồng thời công khai một phần thông tin để xã hội và người dân, doanh nghiệp giám sát.

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 57 đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Năm 2025, đã thiết lập nền móng thể chế vững chắc, năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế. Do đó, toàn hệ thống chính trị cần hành động ngay, mỗi cán bộ, cơ quan, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt để biến mục tiêu thành hiện thực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

23 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 29. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ẢNH: TTXVN

Theo thông báo về kết quả phiên họp, năm 2025 công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; các cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Nhất là các vụ gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc; có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi; và các vụ, việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật 23 cán bộ diện T.Ư quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Riêng các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỉ đồng (đạt 55%).

Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, theo đúng nguyên tắc "không để lãng phí kéo dài nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm". Đến nay, các bên liên quan đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương.

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, nhất là 10 dự án trọng điểm thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm...

Tối 25.12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình VN sản xuất. Tuấn Minh

Tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp 29 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ban Nội chính T.Ư tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 10 bị can trong vụ án lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bước đầu xác định giá trị lãng phí trong vụ án là 762 tỉ đồng, đã thu hồi trên 39 tỉ đồng và kê biên 7 bất động sản. Với vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng VN, cơ quan công an đã khởi tố 14 bị can. Đến nay xác định thiệt hại khoảng 396 tỉ đồng; đã tạm giữ, phong tỏa tài sản ước tính trên 257 tỉ đồng, chưa bao gồm cổ phiếu. Cơ quan công an cũng đang nghiên cứu tài liệu về dự án trụ sở Bộ Ngoại giao do Thanh tra Chính phủ chuyển sang, đồng thời đang giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan dự án thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa). Thông tin thêm, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Đặng Văn Dũng cho hay Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa các vụ, việc sai phạm liên quan đến quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram và quặng bauxite theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.



