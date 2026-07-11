Biến số mới trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ

Phe Cộng hòa "tiến thoái lưỡng nan"

Giao tranh Mỹ - Iran tái bùng phát tuần này đã đẩy các nghị sĩ Cộng hòa vào thế khó. Hôm qua (10.7), Reuters đưa tin Iran tuyên bố tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ tại vùng Vịnh sau đợt tập kích từ Washington. Các nước trung gian đã khẩn trương kêu gọi kiềm chế và vận động các bên chọn giải pháp ngoại giao, thế nhưng giới quan sát nhận định diễn biến quân sự leo thang cho thấy bất đồng giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất lớn.

Việc Tổng thống Trump đột ngột tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn và tái không kích Iran khiến phe Cộng hòa tại Mỹ đứng trước lựa chọn: hoặc là phải đối đầu với chủ nhân Nhà Trắng, hoặc phải ủng hộ một cuộc xung đột có thể đe dọa triển vọng thắng cử của toàn đảng. Cuộc chiến leo thang đang gây ra những hệ lụy kinh tế tại Mỹ. Nhiều thành viên đảng Cộng hòa lo ngại giá xăng dầu tăng vọt ngay trong mùa du lịch cao điểm sẽ thổi bùng sự bất mãn của cử tri. Ông Doug Heye, cựu Giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC), nhận định: "Diễn biến hiện nay khiến các ứng viên Cộng hòa gặp khó khi nói về ưu tiên của cử tri, đó là hạ nhiệt vật giá".

Ông Graham Platner (trái) và ông Troy Jackson trong buổi mít tinh tại bang Maine (Mỹ) ngày 24.5 ẢNH: AFP

Một nhóm nghị sĩ Cộng hòa ở lưỡng viện quốc hội gần đây đã bỏ phiếu cùng đảng Dân chủ để yêu cầu đình chỉ các hoạt động quân sự chống lại Iran. Động thái này phần lớn mang tính biểu tượng, song cũng thể hiện lập trường phản chiến nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri vốn đã mệt mỏi trước bài toán chi phí sinh hoạt tăng cao.

Đảng Dân chủ tự làm khó

Không riêng đảng Cộng hòa, phe Dân chủ cũng đang lục đục vì các quyết định can thiệp bầu cử sơ bộ của Ủy ban Vận động tranh cử quốc hội đảng Dân chủ (DCCC). Tổ chức này đang vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt khi chi tới 200.000 USD để chạy quảng cáo ủng hộ ứng viên Marlene Galan-Woods tại tiểu bang Arizona, bất chấp việc bà từng là đảng viên Cộng hòa.

DCCC vốn là tổ chức vận động chính trị hàng đầu tại Mỹ, đại diện cho giới tinh hoa của đảng Dân chủ và thường chỉ hậu thuẫn khi đã xác định ứng viên đối đầu với đảng Cộng hòa trong tổng tuyển cử. Việc tổ chức này can thiệp vào cuộc đua nội bộ không chỉ gây khó hiểu mà còn tạo ra tâm lý bất bình trong giới chính trị gia địa phương.

Ngoài mâu thuẫn với DCCC, đảng Dân chủ còn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự tại bang Maine, sau khi ứng viên Thượng viện Graham Platner phải đình chỉ chiến dịch tranh cử vì cáo buộc tấn công tình dục. Đảng này chỉ có thời hạn đến ngày 27.7 để tìm ra người thay thế nhằm cạnh tranh với thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins. Cuộc đua tại Maine mang ý nghĩa quan trọng khi được giới chuyên gia đánh giá có thể quyết định quyền kiểm soát Thượng viện.

Hiện tại, cuộc đua tìm người thay thế ông Platner đang diễn ra gay cấn với sự góp mặt của nhiều ứng viên tiềm năng. Nổi bật nhất là ông Troy Jackson, cựu Chủ tịch Thượng viện của cơ quan lập pháp tại Maine. Ông nhận được hậu thuẫn từ nhóm vận động cấp tiến của thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ngoài ra, ông Nirav Shah - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh bang Maine, người từng ghi dấu ấn khi dẫn dắt bang này vượt qua đại dịch Covid-19 - cũng đã tuyên bố tranh cử. Điều này hứa hẹn tạo ra cuộc đua nội bộ khó lường để giữ lấy hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ tại Maine.