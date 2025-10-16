Biết nguyên nhân, tìm giải pháp

Như Thanh Niên đề cập, tại lễ khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn ngày 13.10 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã nhắc đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn thủ đô. Theo ông Thanh, có nhiều nguyên nhân gây ngập lụt ở Hà Nội thời gian qua, trong đó có nguyên nhân do nhiều sông, hồ của thành phố những năm qua không được nạo vét.

Cũng theo ông Thanh, việc nạo vét bùn sông, hồ nhằm khơi thông dòng chảy, tăng dung tích chứa, giúp tiêu thoát nước không đơn giản chỉ là việc đào bùn lên mang đi chỗ khác đổ, mà phải có chỗ đổ và xử lý theo đúng quy định.

Ngoài ra, ông Thanh còn cho biết chính quyền đã kiểm tra toàn diện hệ thống đê của Hà Nội, sẽ lập đề án tổng thể về các tuyến đê và đường đấu nối.

Thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc, ngoại thành Hà Nội chìm trong nước lũ vào sáng 13.10 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Từ cuối tháng 9 đến ngày 11.10 vừa qua, Hà Nội cũng như khắp miền Bắc chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão số 10 và 11, gây mưa lớn và ngập rộng, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ngập lụt không chỉ là câu chuyện riêng của Hà Nội mà nhiều đô thị trên cả nước cũng đang đối mặt, nhất là với các đô thị có mật độ dân số cao, hạ tầng chịu nhiều áp lực.

Mới đây, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lưu ý phải có cách giải quyết căn bản tình trạng "các đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng... cứ mưa là ngập".

Nhiều nguyên nhân

Đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên cho rằng câu chuyện ngập lụt ở các đô thị đã và đang ảnh hưởng rất sâu đến đời sống người dân. Vì vậy, đã đến lúc hệ thống quản lý nhà nước cần có quyết sách chung, kế hoạch chung, không thể coi ngập lụt là chuyện riêng của từng đô thị.

BĐ Pham Sanh nêu ý kiến: "Có nhiều vấn đề, nhiều nguyên nhân về tình trạng ngập lụt đô thị nghiêm trọng đang xảy ra bất thường hiện nay. Không chỉ dừng ở khâu nạo vét sông hồ, mà còn phải tính đến thiết kế hệ thống thoát nước đô thị trước hiện tượng khí hậu cực đoan, tình trạng đô thị hóa, bê tông hóa, hành vi xả rác lấn chiếm kênh rạch...".

Tán thành, BĐ Lê Thành Tùng đề nghị: "Chính quyền các đô thị cần kiểm tra, rà soát tình trạng ao, hồ, sông, kênh, mương cái thì bị san lấp, cái thì bị lấn chiếm. Hệ thống thoát nước nội đô lạc hậu, mưa xuống là rác bịt đầy".

"Lũ lụt, ngập nặng có rất nhiều nguyên nhân, từ khách quan đến chủ quan. Nhưng một thực tế rất rõ ràng và có tác động tức thì, là sau mưa bão, khi các thủy điện, hồ thủy lợi phải xả lũ điều tiết, là lúc tình trạng ngập lụt ở hạ du là không thể tránh", BĐ Poet Hansy lưu ý.

Giải pháp căn cơ

Nhiều BĐ đề nghị nếu chính quyền các cấp đã nhận diện được nguyên nhân thì cần nhanh chóng đề xuất, triển khai các phương án giải quyết. BĐ Thuy Le cho rằng: "Do biến đổi khí hậu, hay quy hoạch đô thị, hay tốc độ phát triển hạ tầng chưa đáp ứng? Xác định nhiều nguyên nhân thì cần vận dụng mọi nguồn lực để có được giải pháp căn cơ. Mà điều này thì cần sức mạnh tổng hợp của hệ thống quản lý, người dân rất trông chờ".

BĐ Truong Duong nêu ý kiến: "Bên cạnh chuyện nạo vét kênh rạch sông hồ, xử lý mạnh tay trường hợp vứt rác bừa bãi... thì quan trọng nhất là cần xác định nguyên nhân căn cơ của tình trạng ngập lụt, tức là quy hoạch đường thoát và lối thoát nước, chứ không chỉ tập trung vào các biện pháp tình thế".

BĐ Trọng Nguyễn Hữu gửi gắm: "Nói đến nguyên nhân ngập lụt thì người dân ai cũng biết rồi. Nhưng người dân cần biết thêm là chính quyền sẽ giải quyết như thế nào? Thời gian nào thì giải quyết căn bản? Phải cụ thể như vậy chứ không thể cứ nói chung chung".

* Nếu chỉ chạy theo giải pháp tình thế thì không giải quyết được vấn đề căn cơ của nguyên nhân úng lụt ở các đô thị. Vo Hung Tien * Vấn đề là nếu biết rõ nguyên nhân ngập lụt ở Hà Nội, thì phải đề xuất phương án giải quyết. Không lẽ để dân chịu đựng mãi? Mai Huy Long * Không biết các công trình thoát nước tốn bao nhiêu tiền, nhưng nếu ai bảo vì tốn kém mà không làm được, thì nên xem con số thiệt hại. Minh Le



