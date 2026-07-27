Biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống vì đất nước

Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt (phường Cam Ly – Đà Lạt), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân" năm 2026 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là nơi an nghỉ của 2.300 liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Lâm Đồng.

Các đoàn viên, thanh niên thắp nến và dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Ảnh: CTV

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng hàng ngàn đoàn viên, thanh niên và người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ. Hàng ngàn ngọn nến, nén hương đã được các đại biểu, đoàn viên, người dân thắp sáng trên từng phần mộ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ Ảnh: CTV

Các chiến sĩ thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ảnh: CTV

Ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ của non sông Việt Nam và chính quê hương Lâm Đồng đều thấm đẫm máu xương của các thế hệ cha anh đi trước.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tích cực tham gia vào "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" bằng những hành động thiết thực như hỗ trợ công tác hậu cần, số hóa dữ liệu thông tin liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang; đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa Lâm Đồng cất cánh vươn xa.

Đại diện thế hệ trẻ Lâm Đồng, anh Trương Minh Quang, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, chia sẻ những ngày tháng yên bình hôm nay không tự nhiên mà có. Phía sau mỗi mùa xuân độc lập là bóng hình của biết bao người con đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.

"Thế hệ trẻ Lâm Đồng sẽ không ngừng rèn luyện trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, nhân cách; sống có lý tưởng, có trách nhiệm, xứng đáng là người công dân của một đất nước hòa bình, độc lập và đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập", anh Trương Minh Quang phát biểu.

Ngoài địa điểm tổ chức ở Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt (phường Cam Ly – Đà Lạt), Lễ "Thắp nến tri ân" cũng đồng thời tổ chức ở Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn), Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa) và tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.