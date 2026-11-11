Biết tiếng Nhật vẫn phải học thêm, vợ Việt kể chuyện sinh con ở Osaka

Chị Đặng Thùy Trang (27 tuổi, quê ở Hà Nội) có chồng là anh Nguyễn Đức Long (35 tuổi, quê ở Bắc Ninh). Gia đình nhỏ hiện đang sinh sống ở Osaka, Nhật Bản.



Học thêm tiếng Nhật khi mang thai

Chị Trang sang Nhật Bản theo hình thức du học sinh 2 năm để học tiếng Nhật và sau đó học thêm trường Senmon (trường đào tạo các chuyên môn ở Nhật) khoảng 3 năm. Trong quá trình sinh sống ở đây, chị cảm thấy môi trường và cuộc sống ở Nhật phù hợp với bản thân nên quyết định gắn bó lâu dài. Sau đó, chị quen anh Long, họ xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình tại Nhật cho đến hiện tại.

Gia đình nhỏ của chị Trang ẢNH: NVCC

Sau khi có con, cuộc sống của vợ chồng chị có nhiều thay đổi. Trong khi chồng vẫn duy trì công việc tại Nhật, có những giai đoạn thường xuyên phải đi công tác còn chị chủ yếu ở nhà chăm con. Có lúc con quấy, ốm hoặc bản thân mệt mỏi, người mẹ trẻ cũng cảm thấy áp lực vì thiếu người chia sẻ.

"Trước khi sinh em bé, mình tìm hiểu khá nhiều và nhận thấy hệ thống y tế tại Nhật phát triển. Mình cũng có nhiều anh chị, bạn bè người Việt đã sinh con tại Nhật, mọi người chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, mình cảm thấy khá yên tâm khi quyết định sinh và chăm con tại đây. Ngoài ra, cuộc sống và công việc của vợ chồng đều ở Nhật nên việc ở lại cũng thuận tiện hơn cho gia đình", chị Trang nói.

Trong thời gian mang thai, chị chủ động học thêm nhiều từ vựng tiếng Nhật liên quan đến thai sản, sinh nở và chăm sóc em bé. Chị thường lên mạng xem những chia sẻ của các mẹ từng sinh con ở Nhật đặc biệt là các mốc quan trọng trong thai kỳ, những câu hỏi cần trao đổi với bác sĩ.

"Trước mỗi lần đi khám, mình thường chuẩn bị sẵn từ trước để khi gặp bác sĩ có thể hỏi luôn, tránh trường hợp đến lúc khám lại quên hoặc không biết diễn đạt như thế nào", chị Trang nói.

Vợ chồng chị Trang hạnh phúc đón con đầu lòng ẢNH: NVCC

Sau khi bé chào đời, mẹ Việt cũng giữ thói quen chuẩn bị khá kỹ trước mỗi lần đưa con đi khám hoặc tiêm vaccine. Những thay đổi của con như ăn uống, ngủ nghỉ, cân nặng, chiều cao hay những biểu hiện khác thường chị đều ghi lại.

Mỗi lần đến bệnh viện người mẹ đều trao đổi với bác sĩ để biết con có đang phát triển tốt và đúng theo từng giai đoạn hay không. Nhờ vậy chị cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình chăm con ở Nhật.

Bí quyết dành thời gian cho bản thân

Khó khăn lớn nhất của chị khi chăm con ở nhà là việc chồng khá bận rộn và thường xuyên phải đi công tác. Có những khoảng thời gian, chị phải tự chăm con gần như hoàn toàn. May mắn, cộng đồng người Việt ở Nhật khá đông, số gia đình sinh con tại Nhật ngày càng nhiều nên chị có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước.

Sau khi con cứng cáp hơn, chị Trang bán hàng online và làm những clip chia sẻ trải nghiệm thực tế với cuộc sống ở Nhật. Chị hy vọng những trải nghiệm đó sẽ giúp cho đồng hương mới sang Nhật chưa có nhiều kinh nghiệm sinh sống, làm việc và chăm sóc gia đình có thể học hỏi.

Người mẹ vẫn cố dành thời gian cho bản thân ẢNH: NVCC

Trong thời gian ở nhà vừa làm việc vừa chăm con, để cuộc sống không trở nên nhàm chán, với chị điều quan trọng nhất là luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và suy nghĩ tích cực.

"Khi có con, cuộc sống của người mẹ thay đổi rất nhiều, nhưng mình không để bản thân rơi vào trạng thái ngày nào cũng chỉ quanh quẩn với việc chăm con. Mình luôn cố gắng cân bằng giữa chăm sóc con và chăm sóc chính mình. Thỉnh thoảng mình vẫn đi chơi, đi cà phê với bạn bè, mua sắm hoặc dành thời gian làm đẹp", chị Trang nói.

Người vợ Việt ở Nhật biết sau sinh không ít người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, buồn bã hoặc mất tự tin vì cơ thể chưa trở lại như trước, trong khi phần lớn thời gian lại dành cho con. Vì vậu, người mẹ có tinh thần vui vẻ, khỏe mạnh sẽ tạo ra năng lượng tích cực để chăm sóc con và gia đình.

Anh Long bày tỏ sau giờ làm việc, bản thân luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Anh thường phụ vợ chăm sóc con, làm việc nhà, chơi với con khi có thời gian rảnh. Anh cho hay, việc người chồng cùng chia sẻ chuyện nhà cũng giúp vợ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Động lực lớn nhất của hai vợ chồng mình chính là các con. Mỗi ngày nhìn con lớn lên, học thêm những điều mới, vợ chồng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Vợ chồng sẽ cố gắng phát triển sự nghiệp, ổn định cuộc sống tại Nhật", anh Long nói.