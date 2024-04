Bình Định: Khởi tố nhóm bị can chuyên dàn cảnh để cướp giật tài sản

Nhóm bị can bị Công an TX.Hoài Nhơn khởi tố về tội cướp giật tài sản gồm: Nguyễn Duy Vũ (46 tuổi, ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Lê Minh Hoàng (31 tuổi, ở Q.Gò Vấp), Trương Quốc Hoàng (44 tuổi, ở Q.5) và Lê Duy Minh (57 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, cùng TP.HCM).

Ngày 20.3, nhóm bị can đi 2 xe máy đến P.Tam Quan (TX.Hoài Nhơn) thì gặp bà H.T.T.V (47 tuổi, ở P.Tam Quan Nam) đi xe máy ngược chiều, tay có mang trang sức bằng vàng.

Ngay sau đó, Lê Minh Hoàng đóng vai người rơi tiền và vàng, còn Nguyễn Duy Vũ là người nhặt được, mục đích để bà V. mắc bẫy. Tiếp đó, Vũ nói với bà V. là cùng nhặt được tiền nên đòi tiền chuộc của Hoàng rồi chia nhau.

Hoàng đồng ý trả tiền chuộc để lấy lại số tài sản đã rơi nhưng không có tiền mặt nên nhờ bà V. đi bán miếng vàng vừa nhặt được. Nhưng trước khi đi bán vàng, Vũ đề nghị bà V. để bộ trang sức trị giá 14 triệu đồng của mình lại làm tin.

Trong lúc bà V. đang do dự thì Vũ cầm kiềm mang theo sẵn tháo trang sức của bà V. và chạy mất. Khi chưa kịp tiêu thụ số tài sản vừa cướp được của bà V., nhóm bị can bị Công an TX.Hoài Nhơn bắt giữ.

Trong số các bị can nói trên, Lê Duy Minh là cha của Lê Minh Hoàng. Lê Duy Minh đang liên quan một vụ lừa đảo có thủ đoạn tương tự tại tỉnh Bến Tre. Trong thời gian cơ quan công an điều tra, Lê Duy Minh tiếp tục dẫn con mình và đồng phạm đi dàn cảnh để cướp giật tài sản.