Bình Thuận: Tìm ra nhóm thiếu nữ dùng roi điện 'tra tấn' người bạn giữa đường

Ngày 2.6, nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã xác minh được nhóm thiếu nữ (độ tuổi 14 - 15 tuổi, cùng ở P.Đức Long, TP.Phan Thiết) có hành vi dùng roi điện chích vào người bạn cùng trang lứa giữa đường, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Nhóm thiếu nữ tra tấn bạn bằng roi điện đều ở độ tuổi 14 - 15 ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN

Trước đó, vào ngày 31.5, đoạn clip nhóm thiếu nữ dùng roi điện tra tấn người bạn, xuất hiện trên mạng xã hội. Hình ảnh từ clip cho thấy, nhóm thiếu nữ (khoảng 6 - 7 em, độ tuổi chừng 14 - 15) bao vây một em khác (cùng độ tuổi) vào buổi tối, rồi dùng roi điện, liên tục chích vào người bạn nữ đang nằm giữa đường. Lúc này, nạn nhân liên tục xin tha.

Theo hình ảnh từ clip, roi điện phát ra tia sáng, kêu tạch tạch liên tục. Nạn nhân bị chích bằng roi điện ngã ra đường, liên tục xin tha ẢNH CẮT TỪ CLIP

Giọng nữ hỏi to trong clip: "Mày còn nói xấu tao nữa không ?", nạn nhân liên tục nói: "Dạ em không, em xin lỗi chị, xin lỗi chị...".

Dù nạn nhân liên tục xin tha nhưng người cầm roi điện vẫn tiếp tục dí vào người cô gái. Tiếng roi điện cứ kêu tạch tạch và phát ra tia sáng như đèn pin. Lúc này nạn nhân nằm co quắp lại, lấy tay ôm đầu, che mặt nhưng người kia vẫn không tha, liên tiếp dí roi điện vào người của nạn nhân. Những người còn lại vừa cười vừa chửi tục, trong đó có một người dùng điện thoại quay clip.

Clip xuất hiện trên mạng xã hội khoảng 2 ngày qua, khiến người xem vô cùng bức xúc (hiện đã bị gỡ bỏ). Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh.

Công an phát hiện vụ việc xảy ra tại một khu vực thuộc P.Đức Long, TP.Phan Thiết. Nhóm thiếu nữ gồm có 7 người (14 - 15 tuổi). Nạn nhân cũng là người chơi chung với nhóm này (đều ở P.Đức Long) và tất cả đều đã bỏ học.

Một thiếu nữ liên quan vụ việc tại hiện trường xảy ra vụ việc ẢNH: H.L.

Đáng chú ý, trong nhóm thiếu nữ, có em đã bị công an xử phạt hành chính đến 2 lần về hành vi gây mất an ninh trật tự, trộm cắp vặt. Công an còn thu giữ tang vật gây án là vật như roi điện, có gắn pin phát ra tia điện.

Tang vật do nhóm thiếu nữ dùng để tra tấn bạn bị công an thu giữ ẢNH: H.L.

Một cán bộ có trách nhiệm cho biết đang chỉ đạo Công an P.Đức Long (TP.Phan Thiết) mời cha mẹ các em này lên để giám hộ việc xử phạt vi phạm hành chính vì không đủ yếu tố xử lý hình sự.

Vụ việc nhóm thiếu nữ ở TP.Phan Thiết dùng roi điện để tấn công bạn cần được công an, chính quyền xử lý, răn đe, giáo dục các em; không để tái diễn hành vi xấu lan truyền trong cộng đồng mạng.