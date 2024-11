Bịt kín quán karaoke An Phú sau vụ phát hiện thi thể trong bể nước

Ngày 7.11, quan sát của PV Thanh Niên tại quán karaoke An Phú bị bỏ hoang sau hơn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 32 người chết (tối 6.9.2022), chính quyền địa phương đã yêu cầu người nhà của chủ cơ sở bịt kín phần cửa mặt tiền của karaoke An Phú nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tệ nạn xã hội...

Quán karaoke An Phú bỏ hoang đã được bịt kín ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, cửa phía trước của quán karaoke An Phú được hàn kín bằng những tấm tôn cũ từ dưới mặt đất lên sát trần nhà của tầng trệt và khó có thể cạy phá để đi vào bên trong.

Trước đó, ngày 16.10, một YouTuber báo cho công an khi phát hiện một thi thể trong bể chứa nước PCCC của quán karaoke An Phú, vốn bị bỏ hoang từ sau vụ cháy làm 32 người chết.

Quán karaoke An Phú trông rất nhếch nhác tại thời điểm phát hiện thi thể người nước ngoài ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tin báo của YouTuber, trong lúc người này đi vào bên trong quán karaoke An Phú bỏ hoang, không có rào chắn phía trước mặt tiền, để quay phim thì phát hiện ra thi thể người.

Sau đó, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định, người tử vong được phát hiện trong bể chứa nước PCCC ở karaoke An Phú là một người nước ngoài có dấu hiệu bị bệnh về tâm lý, đi lang thang và tử vong tại đây.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, trước khi bị bịt kín cửa quán phía trước karaoke An Phú, đã có nhiều người ra vào quán karaoke bị bỏ hoang này để ăn uống, xả rác, phóng uế bừa bãi ở bên trong.

Nhiều người vào bên trong quán bỏ hoang ăn uống, xả rác ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi công an làm rõ vụ người nước ngoài tử vong, đã yêu cầu người nhà của chủ cơ sở bịt kín phía trước của quán để đảm bảo ANTT và đề phòng tệ nạn xã hội có thể xảy ra.

Hiện, mặt trước của karaoke An Phú đã được bịt kín ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong một diễn biến khác, ngày 30.10, cấp sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương cũng đã tuyên phạt Lê Anh Xuân (chủ cơ sở karaoke An Phú) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về PCCC. Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ PCCC) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) bị phạt 5 năm tù; Phạm Quốc Hùng 7 năm tù; Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù và Vũ Trường Sơn (cả 3 đều là cựu cán bộ PCCC) 5 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về PCCC.