Thời sự

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau kỷ niệm 80 năm truyền thống LLVT tỉnh

Gia Bách
22/08/2025 18:59 GMT+7

Chiều 22.8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang - LLVT (23.8.1945 - 23.8.2025), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, từ những trận đánh ghi dấu oanh liệt trong kháng chiến đến vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Hữu Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên chỉ huy LLVT tỉnh qua các thời kỳ và đại diện các cơ quan, đơn vị.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh tặng bức khánh cho Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã tặng bức khánh với dòng chữ "Trung với nước, Hiếu với dân", khẳng định niềm tin và kỳ vọng LLVT Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân.

- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải biểu dương những đóng góp to lớn của LLVT tỉnh trong suốt 80 năm qua

ẢNH: G.B

Ngày 23.8.1945, LLVT tỉnh Cà Mau được thành lập trong khí thế Cách mạng Tháng Tám. Từ buổi đầu còn non trẻ, lực lượng đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Pháp như trận đánh chìm tàu Hăng-ri Ma-ri-ét trên sông Mây Dốc (1946), chiến thắng Ao Kho (1947), Bàu Thúi (1953), Nhựt Nguyệt (1953)… Đến kháng chiến chống Mỹ, LLVT Cà Mau tiếp tục ghi dấu với hàng loạt chiến công vang dội như Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là (1963), Đòn Dong (1966), tập kích sân bay Bạc Liêu (1969), tiêu diệt chi khu Thới Bình (1972)… góp phần quan trọng vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

- Ảnh 3.

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: G.B

Bước vào thời kỳ mới, LLVT tỉnh Cà Mau tập trung xây dựng theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt", giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và năng lực cán bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải biểu dương những đóng góp to lớn của LLVT tỉnh trong suốt 80 năm, đồng thời yêu cầu lực lượng tiếp tục đổi mới huấn luyện, diễn tập sát tình hình mới; tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.

- Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau (thứ 4 từ trái sang) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

ẢNH: G.B

Ông Hải cũng nhấn mạnh LLVT tỉnh phải luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đồng thời làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

cà mau Lực lượng vũ trang quân sự Bộ chỉ huy quân sự Cà Mau Chiến công
