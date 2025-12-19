Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì bảo đảm an ninh mạng

Báo cáo tại hội nghị cho hay KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống. Chỉ số đổi mới sáng tạo VN luôn thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu (năm 2025 xếp hạng 46/132). an ninh mạng

Hạ tầng số đã có bước nhảy vọt về năng lực, công nghệ và chất lượng, phủ sóng 5G đến gần 59% dân số; tốc độ internet tăng 50 bậc, từ vị trí khoảng 60 - 70 thế giới năm 2020 vào top 20 thế giới năm 2025. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của VN năm 2024 xếp hạng 71/193, tăng 15 bậc so với năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Kinh tế số có bước phát triển vượt bậc, số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng nhanh từ 58.000 năm 2020 lên khoảng 80.000 năm 2025; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số năm 2025 ước đạt 172 tỉ USD, tăng gấp hơn 1,7 lần so với năm 2020; quy mô thương mại điện tử năm 2025 ước đạt 36 tỉ USD, gấp 3 lần năm 2020.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát huy hiệu quả thiết thực (làm sạch 57,9 triệu dữ liệu đất đai, 107 triệu dữ liệu hộ tịch, trên 100 triệu dữ liệu về bảo hiểm, 35,08 triệu bản ghi giấy phép lái xe…).

Bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập, những việc cần làm tốt hơn. Trong đó, nhiều mục tiêu chưa hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 như giá trị tăng thêm của kinh tế số năm 2025 chiếm gần 14% GDP, không đạt mục tiêu đề ra là 20% GDP. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm, mới đạt 18%. Lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng, lộ lọt thông tin cá nhân vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu.

Sáng 18.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây. Trong cuộc điện đàm, hai bên vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ VN - Singapore kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, nhất trí triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình Hành động giai đoạn 2025 - 2030; nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới, trong đó có cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền. Nhất trí tiếp tục dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp VN - Singapore (VSIP) sang thế hệ thứ 2 xanh, thông minh, bao trùm và toàn diện hơn; phấn đấu sớm đạt mốc 30 VSIP trước năm 2030... Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hai nước đang tích cực thực hiện công tác khảo sát dự án xuất khẩu điện gió từ VN sang Singapore; đề nghị hợp tác trong phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ; sớm có các dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực tín chỉ carbon, bảo đảm an ninh lương thực. Thủ tướng cũng mong muốn Singapore tham gia vào các trung tâm tài chính của VN tại TP.HCM và Đà Nẵng, tiếp tục giúp VN phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan gần đây; mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết bằng các biện pháp hòa bình; thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết phối hợp, phát huy hiệu quả khi VN là chủ nhà APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN trong năm 2027. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đang thăm VN và đồng chủ trì Tham vấn Chính trị lần thứ 12 cấp Bộ trưởng Ngoại giao VN - Lào. TTXVN

"Chúng ta muốn tăng trưởng kinh tế 2 con số, muốn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, muốn đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì không có con đường nào khác là đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép - chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về giải pháp, Thủ tướng giao Bộ KH-CN tiếp tục hoàn thiện các luật liên quan. Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 1.2026.

Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 1.2026. Bộ Công an khẩn trương triển khai nền tảng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, triệt để khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để thay thế hồ sơ giấy… Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính các cấp. "Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian; việc nào ai làm tốt nhất thì giao cho người đó làm. Việc nào người dân và doanh nghiệp làm tốt hơn thì để người dân và doanh nghiệp làm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì bảo đảm an ninh mạng. Bộ KH-CN, Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn về tài chính, kinh phí và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về phát triển nguồn nhân lực, các bộ, ngành, địa phương triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đảm bảo khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trên nền tảng "Bình dân học vụ số"...